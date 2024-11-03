我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

毛骨悚然搭機經驗 密閉貨艙高空傳敲擊聲 折返破門「沒半個人」

賀錦麗本色出演 驚喜客串「周六夜現場」大玩諧音哏嗨翻現場

拜登回童年居住賓州城市 最後一次為賀錦麗助選

編譯徐薏茹／綜合報導
拜登總統2日攜孫女Natalie Biden返回他童年居住的賓州斯克蘭頓(Scranton)，出席最後一場競選活動為賀錦麗站台，表達對勞工的支持。(美聯社)
拜登總統2日攜孫女Natalie Biden返回他童年居住的賓州斯克蘭頓(Scranton)，出席最後一場競選活動為賀錦麗站台，表達對勞工的支持。(美聯社)

拜登總統2日返回童年居住的賓州斯克蘭頓(Scranton)，出席最後一場美國總統大選競選活動為賀錦麗站台，試圖發揮他在此重要搖擺州關鍵部分的影響力。

斯克蘭頓對拜登而言有其重要意義，這裡是他們一家搬遷到德拉瓦州以前居住的城市，如果他仍然是民主黨的總統候選人，這一站可能被視為他競選活動尾聲的圓滿時刻；然而，這次活動更像是拜登為賀錦麗進行的告別演出，他在一座小禮堂內召集Carpenters Local 445工會工人，身後牆上的標語寫著「支持賀錦麗當選總統」、「謝謝喬(拜登)」。

拜登表示：「我很榮幸能夠回來。」他談到他和賀錦麗對工會的支持，對於身為第一位走上糾察線的總統感到驕傲，也談到他們為恢復退休金所做的努力。

他說：「不要忘記自己來自哪裡」，警告如果川普當選可能會有的後果，並且可能廢除歐巴馬的標誌性成就「平價醫療法案」(Affordable Care Act)。

面對那些可能阻礙他立法成就的人，拜登說：「認真地說，這些人就是那種你想要狠狠修理一頓的傢伙。」

他告訴現場群眾，如果賀錦麗和他對於勤奮的國人擁有不同的觀點，那麼他當時就不會選擇賀錦麗作為副總統，「我們取得許多進展，賀錦麗會以這些進展為基礎前行，我們需要選她當總統。」

自賀錦麗接手成為民主黨候選人以來，拜登並未在她的競選活動上頻繁露面。

他們曾舉行一些早期的活動，包括官方與競選相關活動，但自那之後拜登的前競選團隊大多讓他保持低調，因為拜登的年齡、失言表現以及在美國大眾中的低支持率令人擔憂。

拜登總統2日返回童年居住的賓州斯克蘭頓(Scranton)，出席最後一場競選活動...
拜登總統2日返回童年居住的賓州斯克蘭頓(Scranton)，出席最後一場競選活動為賀錦麗站台，表達對勞工的支持。(美聯社)

大選熱門話題

拜登 賀錦麗 民主黨

上一則

賀錦麗本色出演 驚喜客串「周六夜現場」大玩諧音哏嗨翻現場

下一則

打擊力道削弱 各社群平台假消息瘋傳 可能轉化為危險線下行為

延伸閱讀

從伍華徳新書「戰爭」 論拜登策略

從伍華徳新書「戰爭」 論拜登策略
喊廢晶片法案？強生改口「想優化」賀錦麗迅速抨擊

喊廢晶片法案？強生改口「想優化」賀錦麗迅速抨擊
有多個「第一」頭銜 賀錦麗扛責任拚入主白宮

有多個「第一」頭銜 賀錦麗扛責任拚入主白宮
大選倒數72小時 賀錦麗民調逆襲共和黨票倉愛阿華 賓州差距1%

大選倒數72小時 賀錦麗民調逆襲共和黨票倉愛阿華 賓州差距1%

熱門新聞

洛杉磯時報日前擋下社論版要為賀錦麗背書的文章，洛時華裔老闆黃馨祥(圖)女兒妮卡表示此舉是出於賀錦麗挺以色列，但洛時發聲明否認。(路透)

不挺賀…洛時華裔老闆女兒曝是這原因 華郵說與貝佐斯無關

2024-10-27 08:56
美國已故前總統雷根的前政治分析師凱希希安認為，選情其實沒有大家想像中膠著。（路透）

川普會贏？雷根前分析師曝4跡象：選情沒想像中膠著

2024-10-30 13:07
民主黨總統候選人賀錦麗(右)28日在密西根州造勢，左為她的副手搭檔華茲。(美聯社)

每日郵報：華茲曾與中共高官女兒「地下戀」分手後她險自殺

2024-10-28 23:32
衛報引述538民調平均值指出，賀錦麗（右）目前以47%領先川普（左）1個百分點。(美聯社)

民主黨別傷心太早？大選倒數10天 川普勝率走下坡

2024-10-26 21:40
美國民主黨總統候選人、副總統賀錦麗30日出席威斯康辛州麥迪遜的造勢活動。路透

賀錦麗勝選有望…若敗 民主黨內早已開始悄悄推卸責任

2024-10-31 11:19
歷史學家、美利堅大學教授利奇曼。（取材自維基百科）

「通往白宮的鑰匙」遭批武斷 神預測9屆總統大選專家仍看好賀錦麗當選

2024-10-31 07:10

超人氣

更多 >
好市多買牛排部位怎麼選 主廚不藏私告訴你

好市多買牛排部位怎麼選 主廚不藏私告訴你
劉亦菲度假辣照 洋裝太薄被看光光 網：血壓飆高

劉亦菲度假辣照 洋裝太薄被看光光 網：血壓飆高
新劇同日開播… 趙露思「大戰」虞書欣 結果讓人驚訝

新劇同日開播… 趙露思「大戰」虞書欣 結果讓人驚訝
重押3000萬賭川普美國大選勝出 神祕人物：只是想賺錢

重押3000萬賭川普美國大選勝出 神祕人物：只是想賺錢
401(k)供款上限調升 60～63歲可多存1萬1250元

401(k)供款上限調升 60～63歲可多存1萬1250元