拜登回童年居住賓州城市 最後一次為賀錦麗助選

拜登總統2日攜孫女Natalie Biden返回他童年居住的賓州斯克蘭頓(Scranton)，出席最後一場競選活動為賀錦麗站台，表達對勞工的支持。(美聯社)

拜登 總統2日返回童年居住的賓州斯克蘭頓(Scranton)，出席最後一場美國總統大選競選活動為賀錦麗 站台，試圖發揮他在此重要搖擺州關鍵部分的影響力。

斯克蘭頓對拜登而言有其重要意義，這裡是他們一家搬遷到德拉瓦州以前居住的城市，如果他仍然是民主黨 的總統候選人，這一站可能被視為他競選活動尾聲的圓滿時刻；然而，這次活動更像是拜登為賀錦麗進行的告別演出，他在一座小禮堂內召集Carpenters Local 445工會工人，身後牆上的標語寫著「支持賀錦麗當選總統」、「謝謝喬(拜登)」。

拜登表示：「我很榮幸能夠回來。」他談到他和賀錦麗對工會的支持，對於身為第一位走上糾察線的總統感到驕傲，也談到他們為恢復退休金所做的努力。

他說：「不要忘記自己來自哪裡」，警告如果川普當選可能會有的後果，並且可能廢除歐巴馬的標誌性成就「平價醫療法案」(Affordable Care Act)。

面對那些可能阻礙他立法成就的人，拜登說：「認真地說，這些人就是那種你想要狠狠修理一頓的傢伙。」

他告訴現場群眾，如果賀錦麗和他對於勤奮的國人擁有不同的觀點，那麼他當時就不會選擇賀錦麗作為副總統，「我們取得許多進展，賀錦麗會以這些進展為基礎前行，我們需要選她當總統。」

自賀錦麗接手成為民主黨候選人以來，拜登並未在她的競選活動上頻繁露面。