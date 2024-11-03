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投票戴MAGA帽被勸阻 川粉「脫衣狂甩」只穿內衣飆罵

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投票戴MAGA帽被勸阻 川粉「脫衣狂甩」只穿內衣飆罵

編譯盧思綸／即時報導
紐澤西州一名婦女10月26日提前投票時，因穿著違反當地選舉規定遭勸阻，因而失控脫衣飆罵。（截圖自X/@larrybenlev）
紐澤西州一名婦女10月26日提前投票時，因穿著違反當地選舉規定遭勸阻，因而失控脫衣飆罵。（截圖自X/@larrybenlev）

美國紐澤西州一處投票所10月26日傳出意外插曲，一名婦女違規穿戴支持川普的衣服和帽子，被要求取下時當場失控脫衣，上身僅穿著內衣，對著選務人員破口大罵，令現場民眾傻眼。

紐約郵報報導，照片中的白髮女性在紐澤西州漢密爾頓鎮（Hamilton Township）一個消防站提前投票時，頭上戴著印有「讓美國再次偉大」（MAGA）標語的帽子，身上還穿著支持川普的上衣，違反紐澤西州「不得穿戴可識別支持或反對任一候選人」的規定。

默瑟郡選委會主席莫耶（Jill Moyer）提醒她取下帽子，並建議她回車上拿件外套遮住上衣，還打算幫她排隊保留位置，不料他話還沒說完，「她就把上衣脫了，還甩來甩去」。

婦女當場脫下上衣，上半身僅穿著一件裸色胸罩，將衣服舉到空中揮舞，還對選務人員比中指，一邊爆粗口，接著又喊，「這就是我投給川普的原因！」

莫耶見狀趕緊打電話報警，但女子投完票後便迅速離開。

目睹過程的民眾拍照上傳論壇，也被轉發到社群平台X，釣出川普副手范斯（JD Vance）親自回應，大讚這名女子「真是個愛國者」。有網友留言表示，「我會請這位女士喝杯啤酒」，也有人批評她不尊重選務規定與現場人員。

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