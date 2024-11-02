宣揚與川普關係密切 匈牙利總理奧班全力挺川

匈牙利總理奧班（左）今年7月在美國佛州海湖莊園與美國前總統、共和黨總統候選人川普（右）會面。路透

美國CBS新聞報導，匈牙利極右派總理奧班在今年夏季的一場演說中，對上千名支持者詳述自己與川普 關係密切。一名和匈牙利政府關係密切的消息人士告訴CBS新聞，奧班全力押寶美國前總統、共和黨 候選人川普勝選。

奧班說：「我們已進入川普團隊的政策制訂體系。我們將深度參與。」

川普也對奧班評價很高。他在與民主黨 候選人賀錦麗的辯論會中，形容奧班是「最受尊敬的人」，並稱他是「堅強的人」。

消息人士指出，川普和奧班間密切的公共關係背後有頻繁且充滿細節的交流，深入探討政治和執政策略。如果川普真的勝選，川普和奧班間的關係，可能成為川普在第二任期決定性的外交政策關係。一名和匈牙利政府關係密切的消息人士告訴CBS新聞：「奧班全力押寶川普勝選。」事實上，奧班也不羞於宣揚此事。

奧班10月31日在社交媒體X發文並標註川普官方帳號。他寫道：「我剛剛和川普總統通話。祝他下周二好運。（距離美國大選）只剩五天了。祈禱吧。」

奧班和川普競選團隊兩方的關係密切人士拒絕具體說明兩人私下溝通的確切性質。不過，與匈牙利政府關係密切的消息人士說，匈牙利政府資助的智庫被用作和美國保守派智庫交流資訊的管道，討論的議題包括烏克蘭、贏得選舉和家庭政策等。

匈牙利布達佩斯親政府智庫「多瑙河研究所」（Danube Institute）的基斯（Istvan Kiss）告訴CBS新聞：「就像左派政黨過去數百年在政策上，有時也在競選策略上互助一樣，全球保守派也可能在最佳競選實務方面互助。」