我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

賀錦麗投書中文全文／為美國華人創造安全繁榮未來

川普若當選 將聘疫苗懷疑論者小甘迺迪任衛生要職

美國國會選舉激烈不亞於總統 參院共和黨可望翻盤

中央社華盛頓2日綜合外電報導
民主黨總統候選人賀錦麗和共和黨總統候選人川普。路透
民主黨總統候選人賀錦麗和共和黨總統候選人川普。路透

誰入主白宮向來是全球關注美國選舉的焦點，對於美國民眾而言，國會控制權之爭也相當重要，不到最後關頭不知鹿死誰手，目前看來參院共和黨有機會翻盤，但眾院誰主導仍難料。

法新社報導，雖然鎂光燈都聚焦在5日美國大選共和黨總統候選人川普（Donald Trump）和民主黨候選人賀錦麗（Kamala Harris）的對決，但當天全美數以百計國會議員選區的投票結果，將決定白宮新主人是否能取得完全執政優勢來執行政綱，抑或陷入行政與立法部門的對立僵局。

美國聯邦眾議院共435席將全面改選，聯邦參議院所有100席中則有34席將換血。以選前最後1個周末而論，兩黨選情幾乎是史上最激烈。

其中眾院看來仍難以預料由哪個黨當家，不過在參院方面，由於民主黨面臨艱困的選區形勢，共和黨有可能以些微差距奪回主導權。

民主黨目前在參院僅享有1席脆弱多數，但是本屆應選的34席中，約莫2/3均浮現民主黨能否守住的變數。

其中有3席位於川普先前2次總統大選都贏的州，另有5席在競爭激烈的搖擺州，當地選民每逢大選的投票忠誠度絕非鐵板一塊。

在投票日當晚的開票，民主黨的參議院席次預料將從掉1席開始，因為在全美最狂熱挺川的州之一西維吉尼亞州（West Virginia），溫和派民主黨聯邦參議員曼欽（Joe Manchin）退休後空出的席次改選，非常有可能拱手讓給共和黨。

大選熱門話題

民主黨 共和黨 投票

上一則

最終民調整理包／美國大選預測各說各話 搖擺州膠著情勢詭譎

延伸閱讀

最終民調整理包／美國大選預測各說各話 搖擺州膠著情勢詭譎

最終民調整理包／美國大選預測各說各話 搖擺州膠著情勢詭譎
防川普過早宣布勝選 民主黨透露已超前部署

防川普過早宣布勝選 民主黨透露已超前部署
紐約州民主黨加碼 爭取亞太裔選票

紐約州民主黨加碼 爭取亞太裔選票
觀察站／賀錦麗和川普殺紅眼、互控不民主 選戰已成「預知混亂紀事」

觀察站／賀錦麗和川普殺紅眼、互控不民主 選戰已成「預知混亂紀事」

熱門新聞

洛杉磯時報日前擋下社論版要為賀錦麗背書的文章，洛時華裔老闆黃馨祥(圖)女兒妮卡表示此舉是出於賀錦麗挺以色列，但洛時發聲明否認。(路透)

不挺賀…洛時華裔老闆女兒曝是這原因 華郵說與貝佐斯無關

2024-10-27 08:56
美國已故前總統雷根的前政治分析師凱希希安認為，選情其實沒有大家想像中膠著。（路透）

川普會贏？雷根前分析師曝4跡象：選情沒想像中膠著

2024-10-30 13:07
民主黨總統候選人賀錦麗(右)28日在密西根州造勢，左為她的副手搭檔華茲。(美聯社)

每日郵報：華茲曾與中共高官女兒「地下戀」分手後她險自殺

2024-10-28 23:32
衛報引述538民調平均值指出，賀錦麗（右）目前以47%領先川普（左）1個百分點。(美聯社)

民主黨別傷心太早？大選倒數10天 川普勝率走下坡

2024-10-26 21:40
美國民主黨總統候選人、副總統賀錦麗30日出席威斯康辛州麥迪遜的造勢活動。路透

賀錦麗勝選有望…若敗 民主黨內早已開始悄悄推卸責任

2024-10-31 11:19
歷史學家、美利堅大學教授利奇曼。（取材自維基百科）

「通往白宮的鑰匙」遭批武斷 神預測9屆總統大選專家仍看好賀錦麗當選

2024-10-31 07:10

超人氣

更多 >
享用機場貴賓室 旅遊專家說她絕不會做的5件事

享用機場貴賓室 旅遊專家說她絕不會做的5件事
12星座2025年感情運勢排行 水瓶出國碰上豔遇、這星座有女神加持

12星座2025年感情運勢排行 水瓶出國碰上豔遇、這星座有女神加持
調查：美國退休族財富分4等級 最低的存不到20萬

調查：美國退休族財富分4等級 最低的存不到20萬
北韓軍援俄羅斯 立陶宛消息：北韓士兵首戰幾乎全軍覆沒

北韓軍援俄羅斯 立陶宛消息：北韓士兵首戰幾乎全軍覆沒
馬斯克為何和川普氣味相投？社會學者：陽剛危機

馬斯克為何和川普氣味相投？社會學者：陽剛危機