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3000萬賭川普美國大選勝出 神祕人物：只是想賺錢

賀錦麗獨家投書世報：肯定華裔貢獻 代表樂觀未來

防川普過早宣布勝選 民主黨透露已超前部署

編譯羅方妤／即時報導
美國前總統、共和黨總統候選人川普1日在威斯康辛州密爾瓦基造勢。歐新社
美國前總統、共和黨總統候選人川普1日在威斯康辛州密爾瓦基造勢。歐新社

路透報導，美國副總統、民主黨總統候選人賀錦麗競選團隊，及民主黨官員告訴路透，如果川普像2020年大選那樣過早宣布勝選，他們已準備好一套快速應對措施，會在社群媒體和廣電媒體鋪天蓋地宣傳，呼籲民眾在計票時保持冷靜和耐心。

川普本周告訴記者，他希望能在11月5日選舉日當天就宣布勝選。不過，選舉專家提醒，大選最終結果可能要等數日才會揭曉，特別是如果在某些關鍵地區有人要求重新計票的話。目前川普和賀錦麗的民調難分上下。

美國大選贏家通常由主要媒體宣布。這些媒體會分析選舉官員提供的計票數據。儘管候選人有時會在主要媒體宣布選舉結果前宣布勝選，但在贏家尚未明顯浮現前就自行宣布勝選很不尋常。

賀錦麗10月30日接受美國廣播公司新聞網（ABC News）訪問時說：「很遺憾的是，如果他（川普）真的這麼做，以及如果我們也得知他實際上在操控媒體，並試圖影響美國人民共識……我們已準備好應對。」

儘管賀錦麗沒有描述應對措施的細節，但六名民主黨人和賀錦麗競選官員表示，他們初步會透過公共輿論反及川普過早宣布勝選。民主黨全國委員會一名高階官員說：「一旦川普錯誤宣布勝選，我們準備好上電視提供真相，並利用廣泛人脈，讓他們用自身影響力反擊。」

賀錦麗競選團隊一名資深官員在1日與記者進行的電話會議表示，他們「充分預期」川普會在5日晚間、完成計票前就錯誤宣布勝選。他說：「他（川普）就曾這麼做過，之後失敗了。如果他又這麼做，那他還是會失敗。」

川普2020年在選舉日隔天凌晨就自行宣布勝選，比第一波電視播報結果的時間早了三天。他最後輸給總統拜登。川普從未接受選舉結果，並持續錯誤斷言選舉詐欺，偷走了他的勝利。

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