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川普又提選舉舞弊 埋下美國大選結果再受質疑隱憂

中央社／費城1日電
共和黨總統候選人川普。（美聯社）
共和黨總統候選人川普。（美聯社）

共和黨總統候選人川普發表關於選戰關鍵戰場州賓州選民舞弊的不實指控，令人擔心他若在5日的美國總統大選輸給民主黨對手賀錦麗，恐怕會再度試圖推翻選舉結果。

大選再過四天即將登場，路透報導，全國性和競爭激烈的7個州民調顯示，川普與賀錦麗（Kamala Harris）的選情相當緊繃。

川普持續不實聲稱他2020年輸給民主黨籍總統拜登，是因為他沒能拿下的多個州存在普遍的選舉舞弊，而川普和他的支持者如今也正在散布關於今年這場選舉毫無根據的說法。

川普10月31日加強了毫無根據的指控，稱對賓州可疑選民登記表的調查是選民舞弊的證據。部分川普支持者聲稱本週大排長龍等待領取郵寄選票，是壓迫選民的行為。

與此同時，民主黨人正準備應對川普和2020年一樣，在開票全數完成前試圖先行宣布當選的可能性。若川普真這麼做，民主黨人的初步計畫是透過社群媒體和新聞媒體積極呼籲大家保持冷靜，耐心等待結果出爐。

賀錦麗10月30日接受美國廣播公司（ABC）訪問時表示：「很遺憾地，我們已經做好準備，如果他這麼做，如果我們知道他真的在操弄媒體，企圖操控美國人民的共識…我們已經準備好因應。」

川普在2020年大選後關於選民舞弊的不實說法，後續引發2021年1月6日川普支持者攻擊美國國會大廈的致死事件，他們當時企圖打斷或影響國會認證選票、決定誰當選總統的程序。

倡議組織「保衛民主」（Protect Democracy）的策略專家米勒（Kyle Miller）指出：「這些言論正為推翻選舉的企圖埋下伏筆。我們在2020年已經見識過，我認為川普和他的盟友從中學到的教訓，就是要提前散布這類觀點。」

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