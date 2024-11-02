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非典型狂人總統征途 川普2.0進擊白宮

賀錦麗拿富士康爛尾案批川普光說不練 川普稱賀錦麗造假就業數據

記者張文馨／華盛頓報導
民主黨總統候選人賀錦麗1日在威斯康辛州造勢時，再提2018年富士康投資爛尾爭議，稱曾大力宣傳此事的共和黨對手川普虎頭蛇尾，光說不練。(路透)
民主黨總統候選人賀錦麗1日在威斯康辛州造勢時，再提2018年富士康投資爛尾爭議，稱曾大力宣傳此事的共和黨對手川普虎頭蛇尾，光說不練。(路透)

美國總統大選5日舉行，民主黨總統候選人賀錦麗1日在威斯康辛州造勢，再提2018年富士康投資爛尾爭議，稱曾大力宣傳此事的共和黨對手川普虎頭蛇尾，光說不練；川普在密西根州造勢時，批評最新出爐的就業數據，稱賀錦麗的經濟政策是假的，他承諾將推動汽車製造重返美國，且毫不遲疑加徵關稅來支持本土產業。

紐約時報與錫耶納學院(Siena College)本周公布民調指出，經濟依然是這場選戰的首要議題，這點與長期民調結果一致；儘管川普仍然是較受信賴能處理好經濟問題的總統候選人，但賀錦麗已經縮小大部分的差距。

9月的調查顯示，川普在經濟議題上領先賀錦麗13個百分點，到最近民調時，雙方差距僅剩6個百分點。

鐵鏽帶如密西根州、賓州和威斯康辛州對經濟發展議題更有感，川普與賀錦麗在這些地區的造勢也多反映這些需求和期待。

賀錦麗1日在威斯康辛州重申支持工會，壯大中產階級，確保贏得21世紀競爭的是美國而非中國。

賀錦麗推銷自己的經濟政策之外，抨擊川普說「任內不會有任何一家汽車工廠倒閉」的政見跳票，導致威斯康辛州的勞工失業。

「就像他承諾富士康要投資一樣。」賀錦麗說，川普口中的100億美元創造1萬3000個就業機會的投資案，又是一個空洞的承諾，典型的光說不練。

就在選前四天，拜登政府依慣例公布上月就業報告，10月增加1萬2000個工作機會；然而，去年4月到今年3月的12個月內，平均每月增加就業機會約81萬8000個，最新數據的降幅三成，立即遭到川普陣營的攻擊。

有線電視新聞網(CNN)報導，這樣的數據表現受到兩場颶風與罷工行動的影響。

川普在社群平台真實社群發文稱，最新出爐的就業報告很丟臉，賀錦麗與拜登一直在就業數字上說謊，不過川普並未提出證據證明這項指控。

川普在密西根造勢時提到，美國經濟是一場徹頭徹尾的災難，且預計會更糟，他會盡快解決問題；川普重申要推動本土汽車產業，對於那些想把工廠移到墨西哥的企業，他會加徵100%的關稅，對於那些在美國製造的汽車，他會提供減稅，把製造重鎮從外國移回密西根。

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