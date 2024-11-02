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非典型狂人總統征途 川普2.0進擊白宮

恐嚇？川普嗆槍口對準錢尼的臉 賀錦麗批失去競選資格

編譯俞仲慈／綜合報導
前總統川普1日談到共和黨籍前聯邦眾議員麗茲．錢尼(圖)時語帶威脅說「槍口應該瞄準錢尼的臉」，遭錢尼回批「獨裁者就是這樣摧毀自由國家」，賀錦麗則指控川普嚴重失言，不配參選總統。(路透)
前總統川普1日談到共和黨籍前聯邦眾議員麗茲．錢尼(圖)時語帶威脅說「槍口應該瞄準錢尼的臉」，遭錢尼回批「獨裁者就是這樣摧毀自由國家」，賀錦麗則指控川普嚴重失言，不配參選總統。(路透)

美國總統大選5日舉行，共和黨籍前聯邦眾議員麗茲．錢尼(Liz Cheney)在為賀錦麗助選時，不斷重砲抨擊前總統川普，惹惱川普反擊，甚至語帶威脅「槍口應該瞄準錢尼的臉」，賀錦麗隨即指控川普嚴重失言，不配參選總統；川普恐嚇的言論也引起亞利桑納州檢方展開調查。

川普受訪時 提到「以9支槍射擊她」

華盛頓郵報(Washington Post)報導，川普10月31日接受前福斯新聞網(Fox News)主播卡爾森(Tucker Carlson)採訪時，點名錢尼「是激進的戰爭鷹派」並語出驚人表示：「我們讓她拿著步槍站好，然後以九支槍管朝她射擊，如何？當槍口瞄準她的臉時，再讓我們看看她的感受。」

報導指出，2021年1月6日國會攻擊事件發生後，錢尼因譴責川普煽動群眾而失去在聯邦眾院的共和黨領導地位，加上隨後擔任國會調查委員會副主席，從此與川普勢同水火，成為黨內旗幟鮮明的反川大將。

對於川普的恐嚇言論，錢尼也發文反擊：「獨裁者就是這樣摧毀自由國家，他們用死亡來威脅那些反對他們的人，我們不能把國家與人民的自由託付給一個心胸狹隘、記恨、殘忍、暴躁並想成為暴君的人。」

賀錦麗當天在威斯康辛州造勢，也趁機痛批川普失言又失格：「他絕對沒有資格參選總統，愈來愈傾向把政治對手視為敵人，永遠想要報復，而且愈加暴躁且精神錯亂。」

川營稱言論被曲解 川普：錢尼在戰場上會第一個落跑

不過川普競選團隊發言人萊維特(Karoline Leavitt)則指控媒體故意曲解川普言論：「川普總統百分之百認為，像錢尼這種好戰分子只會快速發動戰爭，動員其他國人參戰而非自己參戰。」同時川普也透過社群媒體為自己辯解，強調好戰的錢尼不會參戰，並加倍羞辱對方為「一隻戰鷹而且愚蠢至極」。 

另外川普在密西根州跑行程時還向記者告狀：「如果你要錢尼上戰場，她會第一個落跑。」並補充道：「她不會打架，她很快就退縮，這就是我要強調的。」

國家廣播公司新聞網(NBC News)報導，川普對於錢尼的言語威脅，引起亞利桑納州檢方關注，檢察長克里斯梅耶斯(Kris Mayes)1日表示：「我已經要求刑事部門負責人調查川普的言論，以釐清是否符合亞州法律定義的死亡威脅。」

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