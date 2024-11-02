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賓州近6成提前投票長者為民主黨 川普警訊

編譯廖振堯／綜合報導

過去五次美國總統大選中，共和黨都掌握住「長者票」(65歲以上選民)，然而今年卻出現變化：關鍵戰場州之一的賓州提前投票數據顯示，目前近6成的長者票為民主黨登記選民所投，恐是川普的警訊。

政治新聞網站Politico報導，兩黨65歲及以上的登記選民人數大致相等。在賓州的提前投票中，約有一半是長者所投，這其中民主黨登記選民約佔58%，而共和黨登記選民僅為35%。

此數據與該州民調一致，顯示川普可能失去長者選民的支持。根據福斯新聞(Fox News)在賓州的一項民調，川普在65歲及以上選民中的支持率落後賀錦麗5個百分點，上個月時兩人支持率不相上下。川普2020年在賓州即使贏得了53%的長者票，仍輸掉該州。

民主黨策士兼數據公司TargetSmart執行長邦尼爾(Tom Bonier)表示，他對老民主黨人大舉提前投票感到驚訝。「我們以為共和黨選民提前投票的傾向將比2020年大幅增加，因為不再有新冠大流行，且共和黨一直在推動提前投票。」

不過Politico分析賓州提前投票數據，目前提前投票的共和黨選民中約有35%在2020年是選舉日當天投票的；民主黨選民則只有約8%。

七個搖擺州中的五個州—賓州、亞利桑納州、密西根州、威斯康辛州、北卡羅來納州的長者票尤其重要，根據美國人口普查數據，這些州65歲以上的居民人數超過全國平均。CNN近期的一項藍牆州民調發現，賀錦麗的賓州和密州長者票以微弱優勢領先川普；川普則在威州領先。

民主黨競選團隊模型顯示，藍牆各州65歲以上的民主黨選民在登記投票率方面領先共和黨10%至20%；此外65歲以上的非裔選民(尤其是非裔女性長者)的投票率高於任何其他人口群體。

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