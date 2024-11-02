上屆缺席選民 賓州10萬人提前投票 超過拜險勝川票數

賓州選民29日排隊申請郵寄選票。（美聯社）

國家廣播公司1日報導，「國家廣播公司新聞部決策台」(NBC News Decision Desk)根據10月30日為止的各州選民數據分析顯示，在各關鍵搖擺州裡，賓州有許多2020年選舉並未投票 的女性支持民主黨 ，亞利桑納州許多2020年沒投票的男性選民，在這次美國大選中支持共和黨 。

報導指出，上次選舉並沒投票的民眾，今年選舉將支持哪位候選人，對於選舉結果具有重大影響。以決戰州賓州為例，2020年大選時，拜登總統以8萬多票之差贏過前總統川普，但選民資料顯示，這次選舉已經有10萬名上次選舉並未投票的選民完成提早投票，人數已經超過拜登險勝川普的票數，目前仍無法確知這些選民投票給誰，但從選民登記的政黨資料可以窺知一二。

統計顯示，2020年並未投票、但今年已經完成提早投票的賓州選民當中，民主黨員人數超過共和黨員，女性則居多數，女性民主黨員對女性共和黨員的比例將近二比一。

不過，在選民登記時未填寫政黨的民眾，則讓上次未投票的族群今年如何投票變得更加複雜，可能讓民主黨略為領先共和黨的差距進一步擴大，或者出現勝負翻轉。

亞利桑納州的狀況則跟賓州相反，上次未投票但今年已完成提早投票的選民，以男性共和黨員居多；上次沒投票的女性選民，這次選舉登記為共和黨員的人數也略多過民主黨員。

2020年大選時，拜登在亞利桑納州僅以1萬多票差距打敗川普，但截至10月29日為止，上次沒投票的民眾已有8萬6231人完成提早投票，票數是拜登險勝的8倍，其中以男性共和黨員居多。

然而，並未填寫政黨歸屬的民眾人數頗為可觀，投票結果可能讓共和黨優勢降低。

密西根州並未要求選民填寫政黨，但根據推估，上次選舉未投票的選民當中，今年女性民主黨員比女性共和黨員更踴躍投票；上次沒投票的男性選民裡，共和黨員今年投票率是民主黨員的一倍。

在威斯康辛州，2020年未投票的選民裡，完成提早投票的女性較多支持民主黨，男性則較支持共和黨。

在北卡羅來納州與內華達州，上次未投票但已完成提早投票的民眾，不管男性女性都以無黨派居多數，這些獨立選民的支持傾向讓選舉預測出現更多未知數。