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2020年未投票的決戰州選民 今年動向如何？

從迷幻藥物合法到禁止監獄強迫勞動 各州公投五花八門

記者顏伶如／即時報導
若加州在11月5日公投通過，州憲將納入增修條款，禁止以奴役及非自願勞役做為罪犯服刑期間的處罰。圖為位於加州的一所聯邦懲教所。美聯社
若加州在11月5日公投通過，州憲將納入增修條款，禁止以奴役及非自願勞役做為罪犯服刑期間的處罰。圖為位於加州的一所聯邦懲教所。美聯社

除了備受矚目的總統大選之外，全美各州在11月5日還有州級選舉及各式各樣公投。新聞周刊(Newsweek)1日報導，有六項公投最為特殊，例如迷幻藥物合法化、禁止監獄強迫勞動。

加州公投：禁止監獄強迫勞動(forced prison labor)

如果公投通過，加州州憲將納入增修條款，禁止以奴役及非自願勞役做為罪犯服刑期間的處罰。根據現行州憲，受刑人坐牢期間將被分配非自願勞役任務，若不服從將面臨懲處。

＊科羅拉多州公投：禁止大型貓科動物的戰利品狩獵(trophy hunting)

根據科州現行州法，民眾取得科州公園管理及野生動物廳(Colorado Parks and Wildlife)核發的打獵執照之後，可以獵殺美洲獅(mountain lions)、山貓(bobcats)等做為收藏和展示戰利品。猞猁(lynxes)則已被科州列為瀕臨絕種的禁獵動物。

＊緬因州公投：更改州旗

目前緬因州州旗有著農夫與水手圖樣，中間為綠色樹木，底色為深藍色。某些人士批評州旗圖樣過於複雜，不夠出色。緬因州民眾將在這次公投決定是否改採在投稿比賽裡脫穎而出，設計較簡單且有著松樹與藍色北極星的圖樣。

＊麻州公投：迷幻藥物(psychedelic substances)合法化

如果公投通過，21歲以上民眾將得以合法種植、持有及使用迷幻藥物。 具有執照的店家販賣迷幻藥物將課徵15%特種銷售稅(excise tax)，某些地點還要多繳2%銷售稅。

＊內華達州公投：廢除監獄強迫勞動

公投內容與加州類似，都將修改州憲。

＊西維吉尼亞州公投：禁止安樂死(euthanasia)

西維州選民將公投決定是否在州憲訂定禁止安樂死的條款。

全美共有九州已通過安樂死合法化，西維州並不包括在內。公投結果雖對西維州民眾沒有立即影響，但提早一步擋下州議會日後提案要求安樂死合法化。

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公投 加州 監獄

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