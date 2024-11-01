我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美10月就業數據超弱 Fed下周降息1碼機率高

川普若勝選對經濟如何？克魯曼：恐面臨雙重打擊

研究：臉書出現社團「誘導轉向」手法誆美國選民

中央社華盛頓1日綜合外電報導
社群網站臉書出現藉由「誘導轉向」手法發假消息意圖誆騙美國選民的社團。美聯社
社群網站臉書出現藉由「誘導轉向」手法發假消息意圖誆騙美國選民的社團。美聯社

社群網站臉書出現藉由「誘導轉向」手法發假消息意圖誆騙美國選民的社團。研究發現，自從現任副總統賀錦麗今夏參選後，以她為目標的這類社團有激增的趨勢。

法新社報導，數十個臉書社團以賀錦麗（Kamala Harris）粉絲專頁自我標榜，卻發動種族主義攻擊，批評她的移民背景並且推銷她的對手、前總統川普

對此，假新聞研究人員稱之「誘導轉向」（bait-and-switch）手法，目的是在緊繃的大選中誆騙選民。

總部位在華府的「美國陽光計畫」（American Sunlight Project, ASP）分析超過300個臉書（Facebook）社團，它們包裝成挺賀錦麗頁面，實則以辱罵、憎恨貼文誤導賀粉，或是利用她的知名度推銷商品。

誘導轉向手法的目標看起來涵蓋政治光譜各個區塊，包括川普。美國陽光計畫共同創辦人暨執行長亞科維茨（Nina Jankowicz）表示：「跨政治光譜各個區塊和各種主題都存在以這種方式運用並且濫用社團的情況。」

不過亞科維茨指出，她的研究機構發現，自從賀錦麗今夏宣布參選以來，矛頭指向她的這類社團「激增」。

像是有個聲稱「賀錦麗粉絲」（Kamala Harris fans）的社團，雖藉由粉絲頁中「關於」這個區塊讚揚賀錦麗是「先驅、多元的象徵，以及公正與平等的擁護者」，社團貼文卻試圖挖賀錦麗牆腳，包括其中一則貼文搭配棕色人種女性將臉塗黑的照片，圖說提到：「賀錦麗準備好跟黑人談談。」

這則貼圖呼應川普聲稱賀錦麗「變成黑人」的不實說法，說她利用種族爭取非裔選民。賀錦麗是美國史上首位亞非裔女性副總統。

亞科維茨說，隨著大選日接近，而且接下來的總統交接很可能不平靜，民眾瀏覽網路訊息時不宜操之過急，要試著更小心謹慎，這很重要。

大選熱門話題

賀錦麗 臉書 川普

上一則

2020年未投票的決戰州選民 今年動向如何？

延伸閱讀

兩黨都在搶攻勞工選票 川普可望守住支持基礎

兩黨都在搶攻勞工選票 川普可望守住支持基礎
歐洲綠黨公開呼籲 望美國綠黨總統候選人史坦退選

歐洲綠黨公開呼籲 望美國綠黨總統候選人史坦退選
「沒人會知道」美國選舉另類廣告 鼓勵選民瞞家人投賀錦麗

「沒人會知道」美國選舉另類廣告 鼓勵選民瞞家人投賀錦麗
美國總統大選開票夜 賀錦麗將返華府母校霍華德大學看開票

美國總統大選開票夜 賀錦麗將返華府母校霍華德大學看開票

熱門新聞

洛杉磯時報日前擋下社論版要為賀錦麗背書的文章，洛時華裔老闆黃馨祥(圖)女兒妮卡表示此舉是出於賀錦麗挺以色列，但洛時發聲明否認。(路透)

不挺賀…洛時華裔老闆女兒曝是這原因 華郵說與貝佐斯無關

2024-10-27 08:56
CNN23日在賓州進行「總統市政會議廳」活動，由賀錦麗與當地未決選民互動。美聯社

賀錦麗上CNN 答非所問閃爍其詞…自家人也挺不下去

2024-10-24 13:30
美國已故前總統雷根的前政治分析師凱希希安認為，選情其實沒有大家想像中膠著。（路透）

川普會贏？雷根前分析師曝4跡象：選情沒想像中膠著

2024-10-30 13:07
民主黨總統候選人賀錦麗(右)28日在密西根州造勢，左為她的副手搭檔華茲。(美聯社)

每日郵報：華茲曾與中共高官女兒「地下戀」分手後她險自殺

2024-10-28 23:32
衛報引述538民調平均值指出，賀錦麗（右）目前以47%領先川普（左）1個百分點。(美聯社)

民主黨別傷心太早？大選倒數10天 川普勝率走下坡

2024-10-26 21:40
美國民主黨總統候選人、副總統賀錦麗30日出席威斯康辛州麥迪遜的造勢活動。路透

賀錦麗勝選有望…若敗 民主黨內早已開始悄悄推卸責任

2024-10-31 11:19

超人氣

更多 >
「繁花」之後…王家衞傳將拍大女主新劇 網點名「她」…意外被酸

「繁花」之後…王家衞傳將拍大女主新劇 網點名「她」…意外被酸
賀錦麗勝選有望…若敗 民主黨內早已開始悄悄推卸責任

賀錦麗勝選有望…若敗 民主黨內早已開始悄悄推卸責任
全美最佳十大咖啡連鎖店 星巴克排第七、第一名專注原味

全美最佳十大咖啡連鎖店 星巴克排第七、第一名專注原味
華航對決康芮…搖晃中驚險降落 全機乘客鼓掌

華航對決康芮…搖晃中驚險降落 全機乘客鼓掌
走路腿會痛、腳趾麻木？ 當心是發生這疾病徵兆

走路腿會痛、腳趾麻木？ 當心是發生這疾病徵兆