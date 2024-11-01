美國廣播公司地方台「誤播」賀錦麗贏賓州 引爆陰謀論

民主黨總統候選人賀錦麗30日在賓州造勢。(歐新社)

距離美國總統大選還有5天，美國廣播公司新聞台（ABC News）的地方台卻出包，「預先」播出關鍵搖擺州賓州 的計票結果，顯示民主黨候選人賀錦麗擊敗川普 ，也再度讓大選被操控的陰謀論不脛而走。

英國每日電訊報（The Telegraph）報導，ABC賓州斯克蘭頓地方台WNEP-TV，上周日（10月27日）轉播一級方程式賽車墨西哥站，誤在下方顯示賓州已完成全部計票：賀錦麗以329萬多票、52%的得票率，勝過川普的299萬多票。雙方差距將近30萬票，約5個百分點。

ABC賓州斯克蘭頓地方台WNEP-TV上周日轉播一級方程式賽車墨西哥站，誤在下方顯示賓州已完成全部計票：賀錦麗以329萬多票、52%的得票率，勝過川普的299萬多票，雙方差距5個百分點。(取材自X@EndWokeness)

WNEP-TV當天便發表道歉啟事，解釋那是在投票 前測試設備時誤播出去。但這個錯誤無疑加劇選舉被操控的陰謀論。

電訊報指出，如果這個計票結果發生在投票日當天，賀錦麗幾乎篤定勝選。賓州擁有19張選舉人票，是7個搖擺州之中最多。自2008年以來，所有總統當選人都贏得該州，因此有「得賓州者得天下」一說。

WNEP-TV表示，這項計票結果是在選舉日前的測試中「隨機生成」，「錯誤地」出現在螢幕上，「這些數字並不反映任何實際的計票數」。

聲明寫道：「賓州法律不允許在選舉日早上7點前拆開郵寄選票的信封，晚上8點投票所關閉後，任何類型的選票都不計入。WNEP對此錯誤表示遺憾，並為造成的困擾致歉。我們已採取措施確保不再發生類似情況。」

賓州已成為選舉舞弊的指控焦點。川普本周宣稱，賓州蘭開斯特縣官員發現數千張「全由同一人寫的」選票。事實上，當局表示正在審查兩批選民註冊文件，因為其中一些申請表可能有舞弊跡象，但未說明數量有多少。

川普一再宣稱2020年大選「被偷走」。但川普競選團隊和其他團體選後提起數十起訴訟，未能證實這些指控。

根據真清晰政治（RealClearPolitics）平均民調，自2008年以來，川普在賓州一直保持0.8%的些微領先。2020年大選，拜登僅以8萬0555票、1.17%的微弱優勢贏得賓州。由於差距太近，該州直到選後4天才宣布勝利者。