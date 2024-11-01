賀錦麗有可能勝選 民主黨內卻悄為敗選彼此責難

美國民主黨總統候選人、副總統賀錦麗30日出席威斯康辛州麥迪遜的造勢活動。（路透）

國會山莊網站(The Hill)31日報導，美國民主黨 總統候選人、副總統賀錦麗 可能在下周贏得總統大選。但是，假如她敗給共和黨對手、前總統川普，民主黨圈子內已經在暗中彼此責難。

雖然一些民主黨員表示，他們對賀錦麗會贏愈來愈充滿希望，但其他人對一直困擾競選團隊的一系列因素，表達了愈來愈多挫折。一些人指責賀錦麗和她的競選團隊，對她傳遞出的訊息感到失望，特別在經濟方面。

不過，一些民主黨員已經準備怪罪拜登 總統；有些人認為，拜登拖太久才退選。一位民主黨策士表示，「人們都很緊張，他們正試著自保，並在投票日前提早動作，這建立在焦慮、風險和這個選舉周期的獨特性質」。

這位策士補充指出，「我們在這次選舉沒有一個傳統的程序，沒有一場初選，人們只是不得不就範」。該策士還說，一些互相推卸責任狀況甚至在選舉日前發生，「我不覺得奇怪」，又指賀錦麗如果輸了，「怪罪聲音將不絕於耳」。

舉例來說，如果川普贏得賓州，賀錦麗當初決定選明尼蘇達州州長華茲為搭檔，而不是賓州州長夏皮洛，肯定將受到批評。歐巴馬時期的一位前白宮幕僚表示，賀錦麗「將因為沒選夏皮洛而被指愚蠢」。

一位民主黨金主也同意，「我不確定華茲給了她什麼，許多跟我在聊的人都說，他似乎是個很棒的人。我會想跟他一起來杯啤酒嗎？當然。但讓我們面對現實吧，他不是一個很棒的選擇」。