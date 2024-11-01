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性別歧視？賀錦麗在工會的男性支持不穩

編譯莊瑞萌／綜合報導
多位工會高層指出，出於性別主義等刻板印象，副總統賀錦麗在工會男性會員的支持度不高，仍須努力積極拉票。（路透）
多位工會高層指出，出於性別主義等刻板印象，副總統賀錦麗在工會男性會員的支持度不高，仍須努力積極拉票。（路透）

多位工會高層指出，出於性別主義等刻板印象，副總統賀錦麗(Kamala Harris )在工會男性會員的支持度不高，仍須努力積極拉票。

路透(Reuters)報導，即使多數工會長期支持民主黨候選人，而且賀錦麗與拜登在合約談判中都站在工會一方，為工人權益發聲，但在2017至2021年擔任總統的共和黨候選人川普，近年來已在工會工人取得一定支持，任何對賀錦麗的支持下滑，對這場勢均力敵的選戰都是決定性因素。

「美國勞工聯合會和產業工會聯合會」(AFL-CIO)會長舒勒爾(Liz Shuler)表示，整體來說，雖然賀錦麗的支持度頗高，但在部分工會中，性別歧視可能會削弱對她的支持。她說，「說實話，有些人在看到女性候選人時，只因為她被認為不具總統氣質，便會對她不屑一顧，但沒有人會這樣質疑川普。」

性別問題在建築行業工會，例如在會員主要為男性和白人的電工與管路工會特別明顯。工會高層表示，規模較大的服務業工會成員組成更為多元，也越容易看到性別差距。AFL-CIO德拉瓦州分部主席馬拉維利亞斯(James Maravelias)認為，賀錦麗在男性會員的支持度較弱，部分原因是她在社會問題上持自由派立場，部分則因為男性沙文主義。他說，「我擔心有些人根本不會出來投票。」

根據在地的動員組織透露，在費城地區由AFL-CIO主導的逐戶拉票行動，因出席的志工人數與預期人數有落差，最後被迫將重點對象縮小至已知的賀錦麗支持者。

擁有130萬會員的國際卡車司機工會(International Brotherhood of Teamsters)針對會員進行的民調顯示，川普以59.6%比34%領先賀錦麗，該組織事後決定這次選舉不表態支持任何候選人。路透與易普索(Ipsos)調查美國工會會員或家中有工會會員的家庭後發現，賀錦麗以47%比36%支持度領先川普。

工會也是民主黨在包括密西根、賓州與威斯康辛等戰場州「動員選民投票」行動的重點之一，其會員一般會在選舉前登門拜訪，鼓勵選民出來投票。擁有南亞裔背景的賀錦麗，對於性別歧視可能不利她入主白宮的說法則不予苟同。她說，這個國家「早已」準備好選出一位女性總統。

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