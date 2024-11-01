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有性騷紀錄卻喊保護女性…川普搶攻婦女票 與賀錦麗再交火

記者張文馨／華盛頓報導
有侵犯女性刑事紀錄的川普表示他會保護婦女，不論她們喜歡與否；此言招致賀錦麗批評是對女性的冒犯。（美聯社）
有侵犯女性刑事紀錄的川普表示他會保護婦女，不論她們喜歡與否；此言招致賀錦麗批評是對女性的冒犯。（美聯社）

共和黨總統候選人川普在30日在選戰最後關鍵時刻喊出要保護女性，但加了一句「無論她們是否喜歡」；民主黨對手賀錦麗31日批評，這是川普不尊重且不了解女性的冒犯之舉；川普搶攻較友善賀錦麗的女性選民，開啟選戰新話題。

川普30日晚間在威斯康辛州造勢時，正說到非法移民造成的治安問題，他表示，有人告訴他不適合公開承諾「想保護美國女性」，不過「我會這麼做，無論女性是否喜歡，我會保護她們。」

美聯社報導，川普30日晚間說的其實是概況，他說要保護女性遠離犯罪、恐怖分子和外敵；川普表示，他將保護女性遠離外國移民，與那些想用飛彈等東西對付美國的外國政府。

不過，川普也曾在談及墮胎議題時，使用「保護者」的字眼；他先前說，若他選上總統，會讓女性「不用考慮墮胎」，並自封美國女性保護者。

賀錦麗(Kamala Harris)31日展開亞利桑那州和內華達州的造勢活動前，在鳳凰城將其連結到墮胎議題。

賀錦麗表示，川普根本不理解女性想要自己為自己的人生與身體做主的權利，「我認為這冒犯了每一個人」；她說，川普就是不尊重女性的自由，也不尊重女性有智慧能思考並做決定。

賀錦麗表示，「我們相信女性。」

川普擔任總統期間任命三位保守派大法官，接著，最高法院在2022年推翻近半世紀以來，聯邦保障女性墮胎權的羅訴韋德案(Roe v. Wade)；支持保障女性墮胎權利的族群認為，川普是這項權利被剝奪的始作俑者，川普自己也多次宣傳釋憲案被推翻有他提名的功勞。

羅訴韋德案被推翻後，激怒部分女性選民讓她們投向民主黨；當川普投入大選後，試圖軟化對墮胎的立場，他4月中旬表示，墮胎是否合法由各州決定，他不支持聯邦墮胎禁令。

賀錦麗表示，川普的最新說法再一次地顯示他是怎麼看待女性和女性的能動力(agency)的。

美聯社報導，不只女性感到被冒犯，一位50歲的鳳凰城男性在賀錦麗的造勢活動表示，比起保護者，有著性虐待女性紀錄的川普更像是威脅，他有妻有女不會放任這樣的掠奪者出現。

在川普的造勢活動上，美聯社訪問一名41歲的女性選民，她以川普反對跨性別運動員參與女性賽事，將川普形容為一位幫助女性的人。

數據分析公司TargetSmart統計，到目前為止，七個搖擺州共計有超過120萬名女性選民投完票；美聯社報導，雖不一定代表著全都是民主黨的支持者，但在上屆大選時，美聯社調查發現，支持拜賀的女性選民超過男性選民9個百分點。

哥倫比亞廣播公司(CBS)本周公布的民調顯示，川普與賀錦麗的支持者分布存在性別差異，55%的女性選民支持賀錦麗，54%的男性選民支持川普，女性選民認為賀錦麗腦袋夠清楚能領導國家，男性選民相信川普會是強勢領袖；而多數男性認為美國推動性別平等走得太快，女性則抱怨進展太慢，這點反映在對川普與賀錦麗的支持上。

川普說不管婦女是否喜歡，都會保護她們；賀錦麗(圖)表示，川普的說法是對婦女的冒犯...
川普說不管婦女是否喜歡，都會保護她們；賀錦麗(圖)表示，川普的說法是對婦女的冒犯。（路透）

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