發音一樣…美聯社曝白宮偷改拜登「川粉垃圾說」文字紀錄

總統拜登又捲失言風波。(歐新社)

共和黨總統候選人川普 日前的造勢活動上傳出「波多黎各垃圾島」爭議言論，引發大眾怒火，結果現任總統拜登 隨後回嗆「川粉才是垃圾」也引起爭議。美聯社引述美國政府官員說法報導，白宮 修改了拜登與拉丁裔支持者的視訊通話正式紀錄，將「看到的唯一垃圾就是他的支持者們（supporters）」改為「看到的唯一垃圾就是他支持者的言論（supporter's）」。

拜登10月29日在與拉美裔倡導組織「拉丁裔投票」（VotoLatino）舉行視訊會議時，回應喜劇演員辛奇利夫（Tony Hinchcliffe）嘲笑波多黎各是「漂浮的垃圾島」一說，未料再度失言。

根據白宮官方速記員的文字記錄，拜登當時對拉丁裔團體說，「我看到的唯一垃圾就是他的支持者們（supporters）。他將拉美裔妖魔化是不可理喻，也不符合美國精神。」

然而，白宮新聞辦公室發布的文字紀錄中，悄悄更正措辭，將原本的複數「支持者們（supporters）」改為單數的所有格「支持者的（supporter's）」，幕僚指拜登是批評辛奇利夫的言論，而非數百萬支持川普的美國人。

美聯社獲取的速記員辦公室負責人內部電郵指出，該變更是在新聞辦公室「與總統協商」後做出。兩名匿名討論內部事務的政府官員證實此封電郵的真實性。

該名主管在電郵中稱新聞辦公室對此事的處理「違反了速記員辦公室和新聞辦公室之間的協議並破壞了紀錄的完整性」，稱「如果在解釋上有所差異，新聞辦公室可以選擇保留文字紀錄，但不能獨立編輯。」