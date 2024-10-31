我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「經濟學人」表態挺賀：投給川普是拿經濟、法治和國際和平豪賭

最新調查：2/3華裔美國人 每月都曾遭到歧視

大選最後倒數 NBA球星詹姆斯為賀錦麗催票

中央社洛杉磯31日綜合外電報導
詹姆斯今天發文力挺民主黨總統候選人賀錦麗。(路透)
詹姆斯今天發文力挺民主黨總統候選人賀錦麗。(路透)

美國職籃NBA超級巨星詹姆斯（LeBron James）今天發文力挺民主黨總統候選人賀錦麗（Kamala Harris），為美國大選下週登場前又一位替她背書的名人。

法新社報導，美國將於11月5日舉行總統大選，詹姆斯表態支持賀錦麗並不令外界意外。這位洛杉磯湖人王牌長久以來批評賀錦麗的對手川普。現年39歲的詹姆斯多年來都是支持民主黨候選人。

詹姆斯今天在社群媒體X上宣布支持賀錦麗，同時附上一段剪輯影片，內含前總統川普10月27日在紐約麥迪遜花園廣場（Madison Square Garden）造勢集會帶有種族主義色彩的畫面。

詹姆斯在X發文寫道：「這裡到底在說什麼？當我想到我的孩子和家人及他們將如何成長，我的選擇很明確。把票投給賀錦麗！」

這支影片中也可見描述美國民權奮鬥的歷史鏡頭，以及美國非裔男子佛洛伊德（George Floyd）2020年遭白人警察壓頸致死引發的「黑命關天」（Black Lives Matter）運動。

影片最後訊息寫說：「仇恨使我們走回頭路。」

路透社報導，民調顯示，賀錦麗與川普選情激烈，賀錦麗已獲得一些大咖名人支持，包括女演員梅莉史翠普（Meryl Streep）、諧星克里斯洛克（Chris Rock）和前脫口秀主持人歐普拉（Oprah Winfrey）等。流行樂天后碧昂絲（Beyonce）和泰勒絲（Taylor Swift）也為她背書。

賀錦麗一直設法提高她在非裔男性中的支持率，她的一些顧問擔心這個投票群體愈來愈傾向川普陣營。

根據路透社/益普索（Reuters/Ipsos）10月民調，表態將投賀錦麗的非裔男性比例為63%，比2020年大選前表態投拜登的比例低8個百分點。今年10月約19%非裔男性表示他們將把票投給川普，比例高於2020年10月的17%。

民主黨一些圈子的人士擔心太多名人加持可能會引發反效果。有些人認為，2016年大選輸給川普的民主黨總統候選人希拉蕊．柯林頓（Hillary Clinton）給人一種精英主義的形象，當時有一大批明星為她助選。

美國總統大選熱門話題

賀錦麗 川普

上一則

「經濟學人」表態挺賀：投給川普是拿經濟、法治和國際和平豪賭

下一則

川普控告CBS 稱賀錦麗「60分鐘」專訪誤導大眾

延伸閱讀

前國安部副部長田凱：川普加中國關稅 美國家庭年開支增4000元 不可行

前國安部副部長田凱：川普加中國關稅 美國家庭年開支增4000元 不可行
搶攻婦女票 川普喊保護女性、賀錦麗批冒犯

搶攻婦女票 川普喊保護女性、賀錦麗批冒犯
洛時大選背書名單 獨缺賀錦麗

洛時大選背書名單 獨缺賀錦麗
賀錦麗勝選有望…若敗 民主黨內早已開始悄悄推卸責任

賀錦麗勝選有望…若敗 民主黨內早已開始悄悄推卸責任

熱門新聞

洛杉磯時報日前擋下社論版要為賀錦麗背書的文章，洛時華裔老闆黃馨祥(圖)女兒妮卡表示此舉是出於賀錦麗挺以色列，但洛時發聲明否認。(路透)

不挺賀…洛時華裔老闆女兒曝是這原因 華郵說與貝佐斯無關

2024-10-27 08:56
CNN23日在賓州進行「總統市政會議廳」活動，由賀錦麗與當地未決選民互動。美聯社

賀錦麗上CNN 答非所問閃爍其詞…自家人也挺不下去

2024-10-24 13:30
美國已故前總統雷根的前政治分析師凱希希安認為，選情其實沒有大家想像中膠著。（路透）

川普會贏？雷根前分析師曝4跡象：選情沒想像中膠著

2024-10-30 13:07
民主黨總統候選人賀錦麗(右)28日在密西根州造勢，左為她的副手搭檔華茲。(美聯社)

每日郵報：華茲曾與中共高官女兒「地下戀」分手後她險自殺

2024-10-28 23:32
衛報引述538民調平均值指出，賀錦麗（右）目前以47%領先川普（左）1個百分點。(美聯社)

民主黨別傷心太早？大選倒數10天 川普勝率走下坡

2024-10-26 21:40
川普總統上台。(記者曹馨元/攝影)

川普紐約造勢 為亞當斯叫屈 稱若能贏下紐約是「莫大榮幸」

2024-10-27 20:48

超人氣

更多 >
38歲華男行刑式槍殺妻與同桌男 庭審曝內幕

38歲華男行刑式槍殺妻與同桌男 庭審曝內幕
4星座11月雨過天晴財路廣 牡羊收穫意外之財、他投資見效

4星座11月雨過天晴財路廣 牡羊收穫意外之財、他投資見效
江西爆校園情殺 19歲男持刀狂捅 22歲女慘叫救命我錯了

江西爆校園情殺 19歲男持刀狂捅 22歲女慘叫救命我錯了
賀錦麗勝選有望…若敗 民主黨內早已開始悄悄推卸責任

賀錦麗勝選有望…若敗 民主黨內早已開始悄悄推卸責任
「通往白宮的鑰匙」遭批武斷 神預測9屆總統大選專家仍看好賀錦麗當選

「通往白宮的鑰匙」遭批武斷 神預測9屆總統大選專家仍看好賀錦麗當選