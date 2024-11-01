川普擬限縮合法移民 依親、外勞都將受衝擊

共和黨總統候選人川普不僅主張將大規模遣返非法移民，對於合法移民，也將大幅限縮，對想到美國的移民與國內的勞動力，都會深深影響。（路透）

共和黨總統候選人川普 在競選場合多次強調要打擊非法移民 ，華爾街日報31日報導，川普核心幕僚及盟友目前都在幕後積極運作，草擬計畫將限縮所有類型的合法移民，從依親到企業聘雇外籍勞工 可能都將受到衝擊。

十多名前任川普政府官員與川普競選團隊外部顧問團體透露，「美國第一政策研究中心」(America First Policy Institute)以及曾於川普任內主導移民政策的前白宮資深顧問米勒(Stephen Miller)都已開始擬訂行政命令、法規，並準備讓新政府國土安全部長簽署的備忘錄，內容旨在限縮合法移民。

報導分析，非法移民是受到高度矚目的熱門話題，但合法移民的政策改變影響層面其實更大。想把海外親屬接到美國的美國公民、透過工作簽證聘請外籍軟體工程師或遊樂園季節工人的雇主，都將受到衝擊。

川普任內曾經引發爭議的某些移民政策可望重出江湖，例如針對穆斯林國家發布旅遊禁令、停止海外地區的難民安置，並且針對日後可能使用社會福利的低收入、身心障礙或英語能力有限的移民申請人，設下「公共負擔」(public charge)排除規定等。

華爾街日報指出，由於執行層面障礙、政策推出後遭到民主黨執政州與移民權益倡議團體提告擋下，川普任內未能全面落實限縮合法移民的提案。

華府智庫「尼斯卡南研究中心」(Niskanen Center)政策部資深副總監克莉絲蒂‧狄皮納(Kristie De Peña)表示，川普團隊「顯然這回更有準備」。

報導指出，川普團隊對於限縮合法移民並沒有像打擊非法移民、推出大規模遣返一樣迫切，某些限縮合法移民政策可能面臨企業界、科技界川普盟友反對，包括科技富豪馬斯克(Elon Musk)在內。馬斯克多次主張贊成合法移民，但表示非法移民應該降低。

川普幕僚目前研擬中的提案包括暫停受理積案數量龐大的簽證項目，從申請庇護到印度籍科技員工透過雇主申請綠卡都有。

川普顧問反對合法移民的主要理由，是移民通常較為願意接受低薪工作，這些工作如果待遇好一些，美國人就願意就業。競選期間，川普則主張不管用哪一種方式進入美國，移民都導致生活開銷上漲，例如房屋與汽車保險花費。