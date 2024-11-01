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奇招？川普捨搖擺州 選前衝刺選偏藍新墨西哥、維吉尼亞州造勢

編譯盧炯燊／綜合報導
川普在最後衝刺階段，前往民主黨占優勢的新墨西哥州造勢。(路透)
川普在最後衝刺階段，前往民主黨占優勢的新墨西哥州造勢。(路透)

川普在競選活動的最後幾天兵行險著，放棄到搖擺州拉票，反而直闖共和黨總統候選人20年來從未贏過的新墨西哥州及維吉尼亞州。

他先是10月31日到了新墨西哥州的阿布奎基(Albuquerque)造勢，然後於11月2日到維州的塞勒姆(Salem)。

川普及其競選團隊有此決定，部分是基於預先投票的數字，同時認為若然他能夠取得內華達及亞利桑納這兩個搖擺州，即可在這兩個州(尤其是新墨西哥州)與賀錦麗決一高下。自2004年小布希(George W. Bush)以來，共和黨候選人從未贏過這兩個州。

過去幾個月，川普與賀錦麗都是圍繞亞利桑納、喬治亞、密西根州、內華達、北州、賓州及威斯康辛州團團轉，七州居民們都受夠政治廣告的疲勞轟炸。

其他43個州，若有候選人訪問，簡直是令人興奮的新鮮事，所以川普的到來，倒是非常吸引他們。儘管在新墨西哥及維州，反對川普的占大多數，但他仍有一批狂熱的支持者。

這次並非川普到民主黨的陣地「踩場」，早前他在紐約麥迪遜廣場及加州科切拉(Coachella)的集會，不僅吸引了大批川粉，連媒體的大肆報導，也吸引了那些從不關心政治新聞的選民。

除了自己造勢外，川普到這兩個州還在支持共和黨籍的眾院或參院候選人。

在阿爾伯克基的集會上，川普再次抨擊過去的選舉遭操控，聲稱選舉公平他就能贏得新墨西哥州。此外他在這個南部邊境州，自然也談到他到反對無證移民立場。

新墨西哥州是西班牙裔的集中地，跟墨西哥和西語裔有著數百年的聯繫，然而同樣面對大量無證移民湧至的問題。

至於維州，在過去十年已逐漸向民主黨傾斜，尤其是在人口稠密的北部郊區。相信川普在這裡的集會，會談到阻止非美國公民投票的問題。

對於川普到兩州「踩場」，長期擔任民主黨政治顧問，南加大學者施魯姆(Bob Shrum)認為其策略錯誤，並沒有任何意義。

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新墨西哥州 川普 民主黨

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