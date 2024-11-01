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馬斯克百萬抽獎違法？ 賓州法官擱置官司：等聯邦法院裁決

記者顏伶如／綜合報導
馬斯克每天送出100萬元支票，費城地區檢察官起訴他非法進行彩票抽獎，法院10月31日開庭，地區法官未頒發禁制令。(歐新社)
馬斯克每天送出100萬元支票，費城地區檢察官起訴他非法進行彩票抽獎，法院10月31日開庭，地區法官未頒發禁制令。(歐新社)

科技富豪馬斯克(Elon Musk)在選前倒數時刻每日提供100萬元做為選民獎賞引發爭議，費城區域檢察官克拉斯納(Larry Krasner)以「非法抽獎手段企圖影響選民」為由，於10月28日提告並要求暫停活動。賓州法官弗格列塔(Angelo Foglietta)10月31日拒絕擋下獎賞活動，僅裁定訴訟暫時擱置，等待聯邦法院裁決結果。

馬斯克雖被費郡民事訴訟法院(Philadelphia County Court of Common Pleas)通知必須出席10月31日的緊急聽證會，但沒有現身。聽證會結束之後，馬斯克在社群媒體X平台發文寫道：「美國司法萬歲」(American Justice FTW)。

路透分析，11月5日就是選舉日，訴訟似乎不可能在選前出現結果，馬斯克可望持續每天發送100萬元賞金的活動。

克拉斯納辦公室10月31日下午向法院聲請緊急動議，要求讓訴訟交回賓州法院審理。克拉斯納指出，馬斯克的操作計謀就是要讓獎賞活動持續進行到選舉日。

聯邦法院法官下令馬斯克律師團在11月1日上午之前做出回應。馬斯克辯護律師先前向法院表示，克拉斯納的訴訟有侵犯言論自由之嫌，政治行動委員會(PAC)是向聯邦政府登機的單位，不應受到州法規範，選舉干預事件也應交由聯邦法院處理。

克拉斯納辦公室檢察官桑莫斯(John Summers)對媒體表示，將努力爭取讓訴訟發回賓州法院審理。他說：「此案涉及州法爭議。」

馬斯克日前宣布，從19日起到選舉日每天將提供百萬獎賞給隨機選中參加「美國政治行動委員會」(America PAC)支持言論自由與攜槍權利連署的決戰州選民。司法部警告活動可能觸法後，馬斯克照樣每天發獎金。

馬斯克在這次選舉為共和黨總統候選人川普出錢出力，川普則說如果贏得選舉，將考慮延攬馬斯克入閣。

辯護律師哈維爾史提克(Matthew Haverstick)在聽證會上說，馬斯克非常忙碌不克出席。

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