我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

歐巴馬大女兒「拋棄姓氏」闖電影圈 父親也無奈：想幫忙都難

「經濟學人」表態挺賀：投給川普是拿經濟、法治和國際和平豪賭

挺川普組織研擬執政計畫 將顛覆美國外交政策架構

編譯陳韻涵／綜合報導
川普(左)外交政策不按牌理出牌，2019年曾訪問板門店非軍事區，與北韓領導人金正恩見面。(美聯社)
川普(左)外交政策不按牌理出牌，2019年曾訪問板門店非軍事區，與北韓領導人金正恩見面。(美聯社)

支持共和黨總統候選人、前總統川普的交接計畫，尋求拆卸美國的外交政策架構；「2025計畫」(Project 2025)，以及由前任川普政府官員組成的非營利組織「美國第一政策研究中心」(America First Policy Institute，簡稱AFPI)的提案若付諸實行，國務院的整個分支架構可能會被連根拔起。

川普外交政見 缺乏具體細節

華盛頓郵報報導，川普24日接受保守派電台主持人休伊特(Hugh Hewitt)專訪，期間三度被問到他與中國國家主席習近平的關係，川普先是即興說明他執政期間為何「沒有戰爭」，接著比較「極為聰明」(extremely intelligent)的習近平與「治理我國的不聰明者(not intelligent people)」。

休伊特第三次嘗試，詢問川普認為他的民主黨對手賀錦麗將如何應對習近平。川普怒飆現任美國政府中「邪惡的法西斯主義者和馬克思主義者」和「內部敵人」，隨後將砲口瞄準「像臭蟲般瘋狂」(crazy as a bedbug)的眾院前議長裴洛西(Nancy Pelosi)。

華郵分析，川普顯然很難在第二個任期內，聚焦外交政策計畫；除了宣稱他將迅速解決烏克蘭和中東衝突，並對貿易和移民態度強硬之外，幾乎未提供任何實質答案，且往往相互矛盾。

川普表示，最好的政策來自他的直覺、強硬和交易能力。

傳統基金會、AFPI 殷勤獻策

反觀國會和保守派智庫中的川普支持者踴躍提案，其中最主要的是保守派智庫「傳統基金會」(Heritage Foundation)編纂、富含內政與外交政策建議的900頁「2025計畫」，以及2021年由一群川普前政府卸任官員成立的「美國第一政策研究中心」5月提出的340頁安全政策過渡計畫。

副總統賀錦麗的競選團隊大肆批評「2025計畫」為危險的「讓美國再次偉大」(MAGA)藍圖，川普澄清「傳統基金會」與他無關，但「2025計畫」中有許多內政提議案與他的政見相符。

川普很少談論AFPI，但他出席AFPI於2022年7月舉行的峰會，並為AFPI在川普私宅海湖莊園(Mar-a-Lago)舉辦募款活動。

「傳統基金會」與AFPI並非隸屬組織，且不同於「2025計畫」，規畫AFPI藍圖的組織極力避免成為競選活動的焦點，但兩者都呼應川普的立場，即川普需要整肅充滿國安官員的機構，這些人阻礙川普落實他的優先施政重點。

美國總統大選熱門話題

川普 習近平 賀錦麗

上一則

馬斯克百萬抽獎違法？ 賓州法官擱置官司：等聯邦法院裁決

下一則

賀錦麗有可能勝選 民主黨內卻悄為敗選彼此責難

延伸閱讀

前國安部副部長田凱：川普加中國關稅 美國家庭年開支增4000元 不可行

前國安部副部長田凱：川普加中國關稅 美國家庭年開支增4000元 不可行
搶攻婦女票 川普喊保護女性、賀錦麗批冒犯

搶攻婦女票 川普喊保護女性、賀錦麗批冒犯
誰當選立場都一樣 紐時：白宮新主人對中國「鷹派」

誰當選立場都一樣 紐時：白宮新主人對中國「鷹派」
川普幕僚擬限縮合法移民 將影響依親、外籍勞工簽證

川普幕僚擬限縮合法移民 將影響依親、外籍勞工簽證

熱門新聞

洛杉磯時報日前擋下社論版要為賀錦麗背書的文章，洛時華裔老闆黃馨祥(圖)女兒妮卡表示此舉是出於賀錦麗挺以色列，但洛時發聲明否認。(路透)

不挺賀…洛時華裔老闆女兒曝是這原因 華郵說與貝佐斯無關

2024-10-27 08:56
CNN23日在賓州進行「總統市政會議廳」活動，由賀錦麗與當地未決選民互動。美聯社

賀錦麗上CNN 答非所問閃爍其詞…自家人也挺不下去

2024-10-24 13:30
美國已故前總統雷根的前政治分析師凱希希安認為，選情其實沒有大家想像中膠著。（路透）

川普會贏？雷根前分析師曝4跡象：選情沒想像中膠著

2024-10-30 13:07
民主黨總統候選人賀錦麗(右)28日在密西根州造勢，左為她的副手搭檔華茲。(美聯社)

每日郵報：華茲曾與中共高官女兒「地下戀」分手後她險自殺

2024-10-28 23:32
衛報引述538民調平均值指出，賀錦麗（右）目前以47%領先川普（左）1個百分點。(美聯社)

民主黨別傷心太早？大選倒數10天 川普勝率走下坡

2024-10-26 21:40
美國民主黨總統候選人、副總統賀錦麗30日出席威斯康辛州麥迪遜的造勢活動。路透

賀錦麗勝選有望…若敗 民主黨內早已開始悄悄推卸責任

2024-10-31 11:19

超人氣

更多 >
江西爆校園情殺 19歲男持刀狂捅 22歲女慘叫救命我錯了

江西爆校園情殺 19歲男持刀狂捅 22歲女慘叫救命我錯了
賀錦麗勝選有望…若敗 民主黨內早已開始悄悄推卸責任

賀錦麗勝選有望…若敗 民主黨內早已開始悄悄推卸責任
「通往白宮的鑰匙」遭批武斷 神預測9屆總統大選專家仍看好賀錦麗當選

「通往白宮的鑰匙」遭批武斷 神預測9屆總統大選專家仍看好賀錦麗當選
民調低估賀錦麗而非川普？專家：若重演2022她將大勝

民調低估賀錦麗而非川普？專家：若重演2022她將大勝
全美最佳十大咖啡連鎖店 星巴克排第七、第一名專注原味

全美最佳十大咖啡連鎖店 星巴克排第七、第一名專注原味