挺川普組織研擬執政計畫 將顛覆美國外交政策架構

川普(左)外交政策不按牌理出牌，2019年曾訪問板門店非軍事區，與北韓領導人金正恩見面。(美聯社)

支持共和黨總統候選人、前總統川普 的交接計畫，尋求拆卸美國的外交政策架構；「2025計畫」(Project 2025)，以及由前任川普政府官員組成的非營利組織「美國第一政策研究中心」(America First Policy Institute，簡稱AFPI)的提案若付諸實行，國務院的整個分支架構可能會被連根拔起。

川普外交政見 缺乏具體細節

華盛頓郵報報導，川普24日接受保守派電台主持人休伊特(Hugh Hewitt)專訪，期間三度被問到他與中國國家主席習近平 的關係，川普先是即興說明他執政期間為何「沒有戰爭」，接著比較「極為聰明」(extremely intelligent)的習近平與「治理我國的不聰明者(not intelligent people)」。

休伊特第三次嘗試，詢問川普認為他的民主黨對手賀錦麗 將如何應對習近平。川普怒飆現任美國政府中「邪惡的法西斯主義者和馬克思主義者」和「內部敵人」，隨後將砲口瞄準「像臭蟲般瘋狂」(crazy as a bedbug)的眾院前議長裴洛西(Nancy Pelosi)。

華郵分析，川普顯然很難在第二個任期內，聚焦外交政策計畫；除了宣稱他將迅速解決烏克蘭和中東衝突，並對貿易和移民態度強硬之外，幾乎未提供任何實質答案，且往往相互矛盾。

川普表示，最好的政策來自他的直覺、強硬和交易能力。

傳統基金會、AFPI 殷勤獻策

反觀國會和保守派智庫中的川普支持者踴躍提案，其中最主要的是保守派智庫「傳統基金會」(Heritage Foundation)編纂、富含內政與外交政策建議的900頁「2025計畫」，以及2021年由一群川普前政府卸任官員成立的「美國第一政策研究中心」5月提出的340頁安全政策過渡計畫。

副總統賀錦麗的競選團隊大肆批評「2025計畫」為危險的「讓美國再次偉大」(MAGA)藍圖，川普澄清「傳統基金會」與他無關，但「2025計畫」中有許多內政提議案與他的政見相符。

川普很少談論AFPI，但他出席AFPI於2022年7月舉行的峰會，並為AFPI在川普私宅海湖莊園(Mar-a-Lago)舉辦募款活動。

「傳統基金會」與AFPI並非隸屬組織，且不同於「2025計畫」，規畫AFPI藍圖的組織極力避免成為競選活動的焦點，但兩者都呼應川普的立場，即川普需要整肅充滿國安官員的機構，這些人阻礙川普落實他的優先施政重點。