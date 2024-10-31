投票日難知結果 搖擺州亞州馬里考帕郡計票恐需13天

亞利桑納州馬里考帕郡估計完成計票作業需要13天，投票當天肯定不會知道結果。圖為該郡選務中心人員正在把通訊選票從信封中抽出。（路透）

搖擺州亞利桑納州 的馬里考帕郡(Maricopa County)是全美最具影響力的選舉戰場之一，這意味著關注選戰的所有人有可能必須等待一周以上的時間，才能知道該郡最終的計票結果，並由此得知搖擺州亞利桑納州的全州選舉結果，選舉官員警告，今年馬里考帕郡可能需要花費13天計算所有選票。

漫長的計票過程使馬里考帕郡成為川普 所聲稱選舉陰謀論的中心，也是川普陣營試圖讓支持者推翻上次選舉的候選人爭取的關鍵部分。

計票過程緩慢的原因很簡單，馬里考帕郡擁有450萬人的人口，比全美近一半州的人口還多，而且擁有亞利桑納州六成的選民。

選舉工作人員必須遵循投票法規，而這些由共和黨控制州議會通過的法規拖慢了計票。同時，該郡是全國少數幾個政治分歧如此均等的郡，競選結果往往很接近，因此需要花費更久的時間確認哪位候選人贏得選舉。

拉丁裔活動組織Chicanos Por La Causa的領導人加西亞(Joe Garcia)表示，馬里考帕郡成為了「一切的中心」。

馬里考帕郡不僅僅是亞利桑納州的政治中心，往往也是總統候選人經常造訪的地點，包括川普和賀錦麗，他們希望拿下該州的11張選舉人團票，這裡也是參眾兩院選戰的關鍵點。

這個快速發展的郡也成為總統戰關鍵人群的聚集地，包括不斷增長的拉丁裔人口、退休人士、年輕的新選民，以及廣泛的保守派人口，他們與一群受過大學教育、更加富裕的共和黨人互相較勁。