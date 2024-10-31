2黨砸10億元廣告轟炸 搖擺州選民不堪其擾

愈接近選舉日，選民愈焦慮，尤其雙方陣營的廣告轟炸，讓選民直呼受不了。（路透）

大選將至，競選廣告透過自動語音電話、簡訊、競選造勢訪問、大型廣告牌、傳單和社群媒體訊息等不斷轟炸選民，試圖影響可能左右選舉結果的小部分選民，令民眾不堪其擾。

路透報導，AdImpact網站追蹤政治廣告數據，根據該網站，從7月22日到10月8日，超過13億元的總統競選廣告支出中有10億元投入搖擺州 。

賓州花費約2億7900萬元，密西根州 花費超過2億元。

密西根州的莉比·包羅爾(Libby Brouwer)打算投給川普，她對YouTube上的政治廣告感到厭煩，乾脆選擇每月支付13.99元升級，去除廣告。更煩人的還有接連打來的選舉電話和簡訊，「我覺得發送未經過請求的簡訊真的非常不禮貌。」

住在底特律郊區的建築師米勒(Thomas J. Miller)支持賀錦麗，他也對YouTube上的選舉廣告頗有怨言，「每支影片的每個開頭要不是歐巴馬就是賀錦麗。如果我看關於槍枝或刀具等其他東西的影片，往往會有川普的廣告出現。」

不過，生活在搖擺州也有一些好處。

根據非黨派組織FairVote的數據，2020年大選期間，主要政黨候選人的競選訪問有近75%集中在六個州。

許多當地人熱衷參與競選造勢，選民琳恩·克拉克(Lynn Clark)是北卡羅來納州格林斯伯勒(Greensboro)一家大型廣告看板公司的老闆，她說：「在這裡我們的投票 很重要。這是可以感到驕傲的事。」

加州大學政治科學助理教授拿坡里歐(Nicholas Napolio)指出，研究表明其中也有一些經濟回報，「位於選舉關鍵州的郡和國會選區往往會獲得稍微更多的聯邦資金。」。

2020年搖擺州的投票率高於全國整體。Ballotpedia當年認定的13個戰場州投票率平均超過65%，全美的投票率平均約61%；投票率最高的十個州中有一半是戰場州。