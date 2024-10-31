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柯林頓「蔑視川粉」殷鑑不遠…拜登把順風牌變逆風 恐成豬隊友

華盛頓記者張文馨
又失言了？拜登一句「垃圾」惹得賀錦麗陣營大為緊張，拚命滅火。（美聯社）
又失言了？拜登一句「垃圾」惹得賀錦麗陣營大為緊張，拚命滅火。（美聯社）

「誰是垃圾」竟成為美國選舉倒數時刻的話題，還被法國媒體冠以「垃圾門」稱號；美國總統拜登的失言如何影響選舉結果暫無定論，而蔑視川粉的殷鑑不遠，喜萊莉．柯林頓(Hillary Clinton)感受很深。

柯林頓2016年9月在紐約的一場募款活動說，「半數的川普支持者是一群可悲的人，另外一半的人認為政府讓他們失望，而他們需要被理解和同情。」

此言引發網路瘋傳，不僅激怒保守派，變相鞏固川粉對川普的支持，且可能影響中間選民對柯林頓的看法，那段時間的民調是川普占便宜；最後，柯林頓致歉。而大家也清楚這場大戰的結局，柯林頓贏得普選票，卻敗給川普。

這種擴大仇恨的言論，不是只有柯林頓犯過，歐巴馬(Barack Obama)2008年競選總統期間說，小城鎮的人們都很痛苦，且依賴槍枝或宗教，激怒中西部選民；羅穆尼(Mitt Romney)2012年代表共和黨選總統時說，47%的歐巴馬選民自認受害者，都靠政府接濟，搭檔羅穆尼的萊恩(Paul Ryan)說，美國分裂為「施者」(makers)與受者(takers)兩個群體。

今年選戰中，川普攻擊總統拜登與副總統賀錦麗(Kamala Harris)，卻從未將炮火對向選民，倒是底特律承受了川普的嘴砲攻擊。

川普在底特律經濟俱樂部演說時說底特律一團糟，且以此為證美國是發展中國家，川普還將底特律與大多數中國地區類比。(美國躍升已開發國家數十年，川普每次提到中方以開發中國家為名占美國便宜來發展自身，就咬牙切齒。)

柯林頓說錯話的時候在9月，距離選舉還有一段時間，柯林頓仍有機會道歉與危機處理。若是發生在選前6天，形同給對手奉上攻擊子彈。

更何況，川普陣營歧視波多黎各裔的爭議正在延燒，尤其是波多黎各人在賓州費城人數眾多，具有衝擊川普選情的能量，原本要跟進打擊川普的拜登卻提油救火。

根據白宮釋出的逐字稿，拜登說的是，「我看到漂浮在那的唯一垃圾是他的『支持者的』(supporter’s)」；共和黨認為，拜登指的是川普的「支持者們」(supporters)，這起「垃圾門」對上當前激烈緊張的美國選舉和新任美國總統對國際社會的影響，形成強烈對比。

以民調來看，川普與賀錦麗的支持度不相上下，那麼，稱近半美國人民是垃圾，聽起來一點都不合理；然而，恰恰正是因為這種說不清楚、解釋不完的模糊，讓川普找到轉移焦點的目標，讓賀錦麗的種族順風牌瞬間逆風撲面而來。

與川普面對惹事的喜劇演員辛奇利夫(Tony Hinchcliffe)一樣，賀錦麗同樣火速切割拜登。

這對選舉結果的影響是不是毀滅性的，應該不至於，但對於團隊作戰的氣勢影響巨大，雙方已經做完選戰的結辯，接下來到選前就是來回橫掃搖擺州衝刺，並避免失分。

換言之，萬一在接下來這段期間一路順暢，沒有其他突發狀況，一旦賀錦麗鎩羽而歸，敗選報告勢必會記上拜登一筆；若是又發生話題轉移焦點，民主黨現在的壓力或可稍稍緩解。

美國非營利組織跨黨派政策中心推估，今年有投票資格的選民人數約2.4億；根據佛羅里達大學統計，已有5500萬人投完票，包含39%的民主黨人與36%的共和黨人，意味著部分選民的立場堅定，抉擇清楚，這種選前突發事件已經無法影響投票意向。

針對中立選民或尚未決定要支持哪一方的選民，這場垃圾大戰的重要性，恐怕很難超越墮胎、經濟、槍枝和邊境等民生議題給個人帶來的直觀感受，這才是選擇的關鍵。

拜登總統反罵川營一句「垃圾」，惹惱了賀錦麗陣營，30日急於滅火，也感無奈。（路透...
拜登總統反罵川營一句「垃圾」，惹惱了賀錦麗陣營，30日急於滅火，也感無奈。（路透）

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