我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

大選逼近 企業愈來愈常談到川普最愛2個字 台日韓也緊張

萬聖節拜登詭異舉動狂咬嬰兒 第一夫人扮熊貓

密大中國留學生持綠卡非公民 違法投票被控2罪

編譯盧炯燊／綜合報導
奧勒岡州波特蘭市街頭原來的投票箱日前遭人縱火燒毀，警方正在追緝縱火者。圖為新的投票箱。(美聯社)
奧勒岡州波特蘭市街頭原來的投票箱日前遭人縱火燒毀，警方正在追緝縱火者。圖為新的投票箱。(美聯社)

關鍵搖擺州之一的密西根，每張選票都非常重要，但居然有非公民提前投了票。涉事的是密西根大學一名19歲持綠卡的中國籍學生，10月27日在安娜堡市(Ann Arbor)投了票，現被控兩項罪名。

根據密西根州州務卿本森(Jocelyn Benson)辦公室的訊息，這名密大19歲學生來自中國，雖可合法居留但不是美國公民，因此沒有合法投票權，但他當天登記投票時，簽署了一份證明自己是公民的文件，並將選票輸入製表機內。

由於選票已通過製表機，選舉官員就無法取回選票，這意味著他的選票會計算入密州選舉之內。

事件的揭發在於這名學生投票後，聯繫了當地選舉官員辦公室，詢問是否可以取回選票。

本森與安娜堡所在沃什特諾郡(Washtenaw County)的檢察官薩維特(Eli Savit)發出聯合聲明，感謝當地人員迅速行動及將案件移交執法部門。同時說「任何試圖非法投票的人都會面臨嚴重後果」。

涉事中國學生姓名未見公布，已被控作偽證(在投票前在宣誓中作虛假陳述)，以及並非作為授權的選民而試圖投票。

根據密西根州法律，作偽證的標準刑罰是監禁15年，後者則屬重罪，最高可判監4年及罰款2000元。

根據當地報章報導，暗涉案的學生持有綠卡，「透過一系列行動，顯然能夠註冊、收到選票並投票」，又說「這名學生完全清楚自己在做什麼，這是不合法的」。

目前兩位總統候選人，川普與賀錦麗在密西根州的選情處於勢均力敵，一些專家預測勝負只會在數萬票之內。

尤其是在2020年選舉，川普只以15萬4188 票(約3個百分點，48%-51%)輸給對手拜登，為此共和黨人屢屢傳出，選民欺詐影響了密州選舉結果，這些指控也促使更嚴格關注今年選舉。

川普10月26日在奧克蘭郡(Oakland County)的集會上，聲稱密西根州的提前投票制度很荒謬，因此鼓勵選民在投票前「證明」自己是美國公民。

美國總統大選熱門話題

投票 密西根州 川普

上一則

川普當選料對中加重關稅 馬斯克：短期經濟恐困難

下一則

共和黨前州長阿諾挺賀錦麗：不能再來4年鬼扯

延伸閱讀

持綠卡非公民 密大中國留學生違法投票被控2罪

持綠卡非公民 密大中國留學生違法投票被控2罪
3搖擺州民調出爐 賀錦麗、川普在賓州打成平手

3搖擺州民調出爐 賀錦麗、川普在賓州打成平手
白宮前副幕僚長預測 川普將憑「這些州」入主白宮

白宮前副幕僚長預測 川普將憑「這些州」入主白宮
移民專頁／申請綠卡 出入境慎用回美證

移民專頁／申請綠卡 出入境慎用回美證

熱門新聞

洛杉磯時報日前擋下社論版要為賀錦麗背書的文章，洛時華裔老闆黃馨祥(圖)女兒妮卡表示此舉是出於賀錦麗挺以色列，但洛時發聲明否認。(路透)

不挺賀…洛時華裔老闆女兒曝是這原因 華郵說與貝佐斯無關

2024-10-27 08:56
CNN23日在賓州進行「總統市政會議廳」活動，由賀錦麗與當地未決選民互動。美聯社

賀錦麗上CNN 答非所問閃爍其詞…自家人也挺不下去

2024-10-24 13:30
美國已故前總統雷根的前政治分析師凱希希安認為，選情其實沒有大家想像中膠著。（路透）

川普會贏？雷根前分析師曝4跡象：選情沒想像中膠著

2024-10-30 13:07
「股神」巴菲特。美聯社

「股神」支持賀錦麗或川普選總統？巴菲特表態了

2024-10-23 11:10
民主黨總統候選人賀錦麗(右)28日在密西根州造勢，左為她的副手搭檔華茲。(美聯社)

每日郵報：華茲曾與中共高官女兒「地下戀」分手後她險自殺

2024-10-28 23:32
衛報引述538民調平均值指出，賀錦麗（右）目前以47%領先川普（左）1個百分點。(美聯社)

民主黨別傷心太早？大選倒數10天 川普勝率走下坡

2024-10-26 21:40

超人氣

更多 >
實測保存香蕉7種方法 廚房這一物最簡單好用

實測保存香蕉7種方法 廚房這一物最簡單好用
去好市多不想等太久 選這些時間上門採買不用排隊

去好市多不想等太久 選這些時間上門採買不用排隊
川普會贏？雷根前分析師曝4跡象：選情沒想像中膠著

川普會贏？雷根前分析師曝4跡象：選情沒想像中膠著
加州華女名校畢業被裁員 靠體力活賺錢並找到快樂

加州華女名校畢業被裁員 靠體力活賺錢並找到快樂
避免大腸桿菌感染 食安專家在超市不買的食品

避免大腸桿菌感染 食安專家在超市不買的食品