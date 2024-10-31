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川營要求 法官裁允賓州關鍵郡延長接受提早通訊投票

記者顏伶如／綜合報導
賓州巴克斯郡提早投票人數大增，很多人29日排長隊要領取郵寄投票。法官最後裁決可延到11月1日截止申請。(美聯社)
賓州巴克斯郡提早投票人數大增，很多人29日排長隊要領取郵寄投票。法官最後裁決可延到11月1日截止申請。(美聯社)

距離選舉日不到一周，川普競選團隊30日早晨向賓州法院提告，要求賓州的巴克斯郡延長接受選民申請提早通訊投票的時限。賓州巴克斯郡民事訴訟法院(Bucks County Court of Common Pleas)法官特勞格爾(Jeffrey Trauger)迅速裁決，允許延長，讓選民在11月1日之前均可辦理申請。

共和黨全國委員會(Republican National Committee，RNC)主席瓦利(Michael Whatley)聲稱，賓州正遭受「來自左派的選民打壓」。共和黨全委會已對賓州巴克斯郡(Bucks County)提出選舉訴訟，指稱選民投票時遭到拒絕。

法官這項迅速裁決被共和黨人視為勝利。

巴克斯郡兩黨勢力相當，民主黨略占上風，巴克斯郡選舉結果向來被視為政治風向球。

共和黨總統候選人川普30日在自創社群平台「真實社群」(Truth Social)發文，聲稱賓州出現各個層級的大規模「作弊」(cheating)。

NBC新聞網站分析，賓州是關鍵搖擺州，川普在選前散布選舉詐騙的陰謀論，製造民眾對投票公信力的懷疑，意味著共和黨已經做好準備，如果民主黨總統候選人賀錦麗在賓州勝出，就要再次挑戰選舉結果。

CNBC新聞網站報導，共和黨陣營目前的操作跟川普及挺川盟友2020年選前手段一樣。拜登總統2020年選舉時，在賓州以8萬1000票之差險勝。

川普30日早晨在發文寫道：「賓州在作弊，還被抓到，各個層級的大規模，過去非常少見。把作弊通報給主管機關。執法單位必須有所行動，現在就動起來。」

相隔兩天之前，川普聲稱賓州蘭卡斯特郡(Lancaster County)被抓到有「假選票與假表格」，但當地選務官員並沒有發現有人利用造假資料完成投票的狀況。

華盛頓州與俄勒岡州各有一處集票匭(Ballot drop boxes)在28日遭人縱火，兩州主管機關均已展開調查並加強安全措施。收票箱長期以來就是不實信息抨擊目標，如今更面臨實際攻擊的風險。

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