阻止非公民投票 最高法院允許維州續剔除非公民選民

聯邦大法官30日裁定維州得以在投票前進行大規模選民名冊清理行動，此行動可防止非公民投票。共和黨維州州長楊京讚場此裁定。(美聯社)

聯邦最高法院30日允許維吉尼亞州從選民登記 中剔除非公民，此舉意在阻止非美國公民投票 。

美聯社報導，維州 切斯特菲爾德(Chesterfield)居民麗娜‧蕭(Rina Shaw)自述一輩子都在維州生活且從未離開美國，卻被註銷選民登記，堪稱「10月極糟糕的意外」。

22歲的麗娜表示，她在維州車輛管理局(Department of Motor Vehicles，簡稱DMV)更新選民登記並取得學習(駕駛)許可證時，可能忘記勾選表格上的公民身分欄位。

麗娜說：「我最初的反應是，這太扯了，不應在10月這樣；這應該是選前六個月發生的事情，不該發生在選舉前夕。」

麗娜對這個選務過失惴惴不安，所幸她30日提前投票時，她的選民登記狀態已經恢復。

高等法院基於三名自由派法官的異議，批准由維州州長楊京(Glenn Youngkin，共和黨)領導的州政府緊急上訴；法院未就此行動提出理由，這在緊急上訴中很常見。

一名聯邦法官發現，維州過去兩個月內違法撤銷逾1600多名的選民登記後，法官對維州的上訴採取行動；聯邦上訴法院先前允許法官的命令，依然有效。

聯邦法律明示，非公民投票屬違法。

移民違法投票是前總統川普和其他共和黨人詬病的議題且在此次大選中大力鼓吹，但這類投票在美國選舉中其實很少見。

川普稍早透過社群媒體批評非公民投票是「完全無法接受的嘲諷，只有美國公民才應獲准投票」。

楊京說，那些自認為遭不當剔除名單的選民仍可在選舉中投票，因為維州實施當天登記制。

楊京說：「維州有最終保障，沒有人會被排除在投票之外，我鼓勵每一位公民去投票。」

民主黨總統候選人賀錦麗團隊也發現此問題，競選團隊發言人拉特瓦克(Charles Lutvak)發出聲明表示，「每位符合資格的選民都有權投票，這項裁決不會改變這點，我們將確保每位合格選民都能投票。」