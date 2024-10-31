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共和黨前州長阿諾挺賀錦麗：不能再來4年鬼扯

編譯尤寶琪／綜合報導
共和黨籍的前加州州長阿諾施瓦辛格，推文宣布支持民主黨賀錦麗為下任美國總統。。(美聯社)
共和黨籍的前加州州長阿諾施瓦辛格，推文宣布支持民主黨賀錦麗為下任美國總統。。(美聯社)

共和黨前加州州長阿諾史瓦辛格(Arnold Schwarzenegger)30日推文，跨黨表態支持民主黨總統候選人賀錦麗(Kamala Harris)，警告若川普當選，只會種下分裂的種子，並帶來又四年的胡說八道。除了阿諾之外，共和黨前總統小布希(George W. Bush)的女兒芭芭拉．布希(Barbara Bush)也同樣表態支持賀錦麗。

阿諾30日在社群媒體Ｘ上寫道：「我不搞背書這一套，我願意分享我的觀點，但我討厭政治，也討厭多數的政客。」

「我也理解人們會想聽聽我的看法，因為我不僅是個名人，同時還是名前共和黨州長，」阿諾在貼文中繼續寫道；他在2003-2011年期間擔任加州州長。

現年77歲的阿諾寫到：「說實話，我現在不喜歡任何一個黨派。我的共和黨同胞忘記了自由市場的美好，推高了赤字，並拒絕選舉結果；民主黨人在處理赤字上也沒做得多好，並擔心他們的地方政策，會導致犯罪率上升，從而傷害我們的城市。」

「我比以往任何時候都更討厭政治一事可能並不奇怪，如果你是個不沈迷於那些廢話的普通人，你可能就會理解；我想要置之不理，但我不能，」他補充到。

阿諾在沒有指名道姓的情況下，將矛頭指向了川普，告訴他500萬的粉絲，「拒絕選舉結果是最不美國的行為」。

阿諾寫到，「對於像我這樣會與世界各地人接觸，但仍認為美國是『山巔之城』的人來說，稱美國是⋯全世界的垃圾桶，是非常不愛國的，讓我感到憤怒，而我永遠先是個美國人，才是共和黨人；所以我本周將會投給賀錦麗與華茲。」

除了阿諾外，父親與祖父是前任的共和黨籍總統的芭芭拉．布希，也出面表態支持民主黨籍的賀錦麗；芭芭拉是小布希的雙胞胎女兒之一。

據賀錦麗團隊說法，芭芭拉於27日逐戶拜訪位於賓州費城以北的搖擺區巴克斯郡(Bucks County)，為賀錦麗拉票，並發布一張芭芭拉頭戴印有藍色Kamala字樣的白帽子，站在磚房外微笑的照片。

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共和黨 賀錦麗 小布希

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