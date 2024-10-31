媒體+政治獻金 馬斯克、貝佐斯出招試圖影響大選

科技富豪貝佐斯出手不讓旗下「華盛頓郵報」背書民主黨總統候選人賀錦麗，被退訂華盛頓郵報的消費者批評企圖討好前總統川普。(美聯社)

貝佐斯 (Jeff Bezos)、馬斯克 (Elon Musk)以及其他全球最有錢的億萬富豪，現正利用旗下媒體與各種影響選舉的策略，希望與共和黨總統候選人川普 分享他可能勝選的成果。

紐約時報30日分析，科技富豪馬斯克對這次總統選舉採取「孤注一擲」(all-or-nothing)理念，賭上個人名譽甚至前途，重押川普。另一位崛起於網路時代的科技富豪貝佐斯則較低調，不像馬斯克占盡媒體版面，直到上周才成為新聞報導焦點。

身為亞馬遜(Amazon)創辦人的貝佐斯2013年買下華盛頓郵報(Washington Post)，報社編輯委員會(editorial board)原本準備為民主黨總統候選人賀錦麗背書，但最後一刻卻被貝佐斯出手擋下。消息傳出後，華盛頓郵報訂戶紛紛退訂以示抗議，短短幾天裡訂戶數縮水25萬，約為總訂戶數的10%。

「為何要抵抗亞馬遜及如何抵抗」(How to Resist Amazon and Why)書籍作者凱恩(Danny Caine)說，退訂風潮來得又快又猛頗令人驚訝，但從某種角度來看，其實頗為適當。他說，亞馬遜創造了「一鍵文化」(one-click culture)，按下按鈕就能讓大量衛生紙送貨上門，「停在車庫前的特斯拉(Tesla)轎車沒辦法按下一鍵取消，貝佐斯擁有的報紙則可以」。退訂華盛頓郵報的消費者說，貝佐斯企圖討好川普，但貝佐斯否認。

馬斯克7月為川普背書之後，特斯拉銷售似乎影響不大。馬斯克日前在X平台發文寫道，銷售並未受到影響。

現代史上最具戲劇張力、競爭最激烈的選舉，讓超級有錢人取得發揮影響力的難得機會，卻也面臨高度風險。政治向來有金錢介入，富人懂得向華府政壇要求投桃報李，但高調宣布偏好特定候選人並公然做出要求則相當罕見。