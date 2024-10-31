川普當選料對中加重關稅 馬斯克：短期經濟恐困難

共和黨總統候選人川普誓言若當選將對進口自中國的商品加徵60%關稅。圖為川普的大金主、億萬富豪馬斯克2019年在特斯拉於中國上海工廠的奠基典禮上致詞。(路透)

總統大選最後階段，企業界開始為前總統川普 若當選將對進口自中國的商品大幅加徵關稅 預作準備，紛紛提前購入進口商品和加買倉儲空間。選民則從川普大金主馬斯克 (Elon Musk)那廂聽到了共和黨新主張：川普為強化財政基礎將大幅削減政府開支，普羅大眾可能得面臨「短期經濟陣痛」。

川普已誓言將對中國商品徵收60%關稅，並對所有進口商品徵收10%至20%一般關稅。貿易和製造業專家表示，川普威脅施加關稅，已對全球供應鏈產生影響。

供應鏈合規公司啟邁QIMA集團執行長施柏滔(Sébastien Breteau)對國會山莊報(The Hill)表示，今年初以來中國對北美出口成長13%，7至9月成長18%，「我們看到選舉前的訂單出現激增」，此一增長是預期川普若有第二任，將加徵關稅所致。

在美國貿易政策可能轉變之際，其他供應鏈專家也看到進口商、經銷商和零售商做出類似調整。供應鏈管理軟體公司E2open副總裁拉什(John Lash)表示，「是有些做進口的人擔心這點，於是提前下訂單，讓貨先進來」。

與此同時，馬斯克則公開要求選民，為川普政府可能大幅削減開支帶來的短期經濟「困難」，做好準備。

川普承諾他當選後，將任命特斯拉及SpaceX執行長、億萬富翁馬斯克為政府效能長。馬斯克25日在社群媒體平台X舉行的虛擬市民大會活動中表示，他正「祈禱川普獲勝」，這樣他就可以開始擔任高層內閣職務，削減聯邦開支。

馬斯克還說：「我們必須減少開支，量入為出。而這麼做必然會帶來一些暫時的困難，但它將確保長期繁榮。」

馬斯克29日重申這番計畫可能帶來的經濟痛苦。一位X平台用戶發文寫道，在美國「站穩腳跟」前，削減支出將導致「經濟嚴重過度反應」，「市場將會暴跌」。對此，馬斯克回應道，「這麼說是沒錯」。