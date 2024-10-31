川普當選料對中加重關稅 馬斯克：短期經濟恐困難
總統大選最後階段，企業界開始為前總統川普若當選將對進口自中國的商品大幅加徵關稅預作準備，紛紛提前購入進口商品和加買倉儲空間。選民則從川普大金主馬斯克(Elon Musk)那廂聽到了共和黨新主張：川普為強化財政基礎將大幅削減政府開支，普羅大眾可能得面臨「短期經濟陣痛」。
川普已誓言將對中國商品徵收60%關稅，並對所有進口商品徵收10%至20%一般關稅。貿易和製造業專家表示，川普威脅施加關稅，已對全球供應鏈產生影響。
供應鏈合規公司啟邁QIMA集團執行長施柏滔(Sébastien Breteau)對國會山莊報(The Hill)表示，今年初以來中國對北美出口成長13%，7至9月成長18%，「我們看到選舉前的訂單出現激增」，此一增長是預期川普若有第二任，將加徵關稅所致。
在美國貿易政策可能轉變之際，其他供應鏈專家也看到進口商、經銷商和零售商做出類似調整。供應鏈管理軟體公司E2open副總裁拉什(John Lash)表示，「是有些做進口的人擔心這點，於是提前下訂單，讓貨先進來」。
與此同時，馬斯克則公開要求選民，為川普政府可能大幅削減開支帶來的短期經濟「困難」，做好準備。
川普承諾他當選後，將任命特斯拉及SpaceX執行長、億萬富翁馬斯克為政府效能長。馬斯克25日在社群媒體平台X舉行的虛擬市民大會活動中表示，他正「祈禱川普獲勝」，這樣他就可以開始擔任高層內閣職務，削減聯邦開支。
馬斯克還說：「我們必須減少開支，量入為出。而這麼做必然會帶來一些暫時的困難，但它將確保長期繁榮。」
馬斯克29日重申這番計畫可能帶來的經濟痛苦。一位X平台用戶發文寫道，在美國「站穩腳跟」前，削減支出將導致「經濟嚴重過度反應」，「市場將會暴跌」。對此，馬斯克回應道，「這麼說是沒錯」。
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