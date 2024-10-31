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民調低估賀錦麗而非川普？專家：若重演2022她將大勝

大選逼近 企業愈來愈常談到川普最愛2個字 台日韓也緊張

垃圾島風波 拜登反批川粉垃圾 失言挨轟 賀速切割

記者張文馨／華盛頓報導
拜登總統反罵川營一句「垃圾」，惹惱了賀錦麗陣營急於滅火，也感無奈。圖為賀錦麗30日在北卡州演講。（路透）
拜登總統反罵川營一句「垃圾」，惹惱了賀錦麗陣營急於滅火，也感無奈。圖為賀錦麗30日在北卡州演講。（路透）

共和黨總統候選人川普27日的造勢場合出現歧視波多黎各裔的言論後，總統拜登29日以「垃圾」回敬，引起更大風波，川普30日在北卡造勢反守為攻，稱這就是民主黨對川粉的真實看法；即便拜登本人親自澄清，仍遭黨內議員和民主黨總統候選人賀錦麗迅速切割。

喜劇演員辛奇利夫（Tony Hinchcliffe）27日在紐約麥迪遜花園廣場（Madison Square Garden）演說時，稱波多黎各是「漂浮的垃圾島」；此話一出，在賓州的波多黎各裔社區引起軒然大波，民主黨伺機進攻拉丁裔選票。

拜登澄清：波多黎各人正派可敬

接著，拜登29日晚間在拉美裔倡導組織Voto Latino的電話會議回應詢問表示，在他的家鄉德拉瓦州的波多黎各人善良、正派且可敬，「我看到漂浮在那的唯一垃圾就是他（指川普）的支持者。他對拉丁裔的妖魔化既不合理也不符合美國精神。這與我們所做的一切、我們過去的一切完全相反。」

29日晚，川普團隊對支持者發訊息稱，「賀錦麗的老闆罵你們是垃圾，但我覺得你們超棒的。」拜登則在社群平台X澄清，稱他認為辛奇利夫的仇恨言論是垃圾，妖魔化拉丁裔是不合理的；白宮表示，拜登的談話被斷章取義。

賀錦麗（Kamala Harris）與川普在30日分別展開危機處理和把握機會進攻。

賀錦麗在機場受訪稱，拜登已經澄清他的說法，但她要強調，她強烈反對基於票投某人而對人們加諸的批評。

川普趁機坐上垃圾車 挖苦拜登

在拜登總統批評「垃圾」後，共和黨總統候選人川普30日立刻穿上清潔人員背心，坐上垃...
在拜登總統批評「垃圾」後，共和黨總統候選人川普30日立刻穿上清潔人員背心，坐上垃圾車在威斯康辛州造勢，反諷拜登的攻擊。(美聯社)

川普在威斯康辛州造勢時趁機穿起清潔人員背心，坐上垃圾車反諷。他在北卡羅來納州造勢時說，這就是拜登與賀錦麗看待川粉的真實想法，而拜賀政府把美國及美國人民當垃圾對待。

川普表示，「我對拜登與賀錦麗的回應很簡單：若你不愛美國人民，就不能領導美國。若你討厭美國人就不能當總統，而那裡有一股很大的仇恨。」

川普再批賀錦麗不適任總統，他說，「賀錦麗之流稱我們為種族主義者、偏執狂、法西斯主義者、萬惡的納粹分子，他們還說我是希特勒。」川普對支持者說，「他們欺負、貶低和妖魔化我們，動用政府的權力來對付我們。」

賀錦麗30日在搖擺州競選時，並未主動提到兩黨的「垃圾大戰」，賀錦麗延續29日晚間在華府結辯演說的主軸，承諾她要做全民總統，傾聽那些沒有投票支持她的人民意見。

拜登失言同樣衝擊正在競選關鍵時期的民主黨聯邦眾議員，新聞網站Axios報導，議員們私下說，這很清楚展現了為何拜登這位81位的老總統很少在競選活動現身，應該讓拜登一路靜音到選後。

也有民主黨人公開批評拜登，來自搖擺州密西根的眾議員史羅金（Elissa Slotkin）說，拜登不該這樣說，這並不恰當；緬因州眾議員戈登（Jared Golden）在社群平台X發文指，任何民選官員或候選人稱呼美國人或美國是垃圾，都是大錯特錯。

此外，有匿名議員替拜登緩頰，稱拜登很快地意識到並修正他的失言；另外，有人認為賀錦麗的火速切割，讓他們的憂慮略為淡化。

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拜登 賀錦麗 川普

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