總統大選結果何時出爐？紐時回顧開票爭議始末

總統大選將於11月5日登場，但投票結果何時出爐卻值得探究。圖為密西根底特律一個投票站外的標誌。路透

總統大選將於11月5日登場，但投票 結果何時出爐卻值得探究。上次大選計票爭議引發的種種紛擾，人們記憶猶新，這次會有何異同？「紐約時報」撰文詳細解說。

報導回顧最近2次總統大選。2016年時，選舉日隔天上午全世界已知道是川普 （Donald Trump）當選；但2020年時，周二選舉日過後等到當周六才確知是拜登 （Joe Biden）勝出。

「紐約時報」（The New York Times）指出，這次兩種情況都有可能出現，取決於再次代表共和黨參選的川普和代表民主黨參選的拜登副手賀錦麗（Kamala Harris）在若干搖擺州計票結果有多接近。依照目前民調，兩人選情正呈現多年來最緊繃態勢。

●2020年發生什麼事？

當年11月3日選舉日的隔天上午，仍有7個關鍵州無法確定勝負，包括亞利桑納、喬治亞、密西根、內華達、北卡羅來納、賓夕法尼亞和威斯康辛。當天美聯社雖報導拜登拿下密西根州和威州，但他此時獲得的選舉人票仍不足以跨過當選門檻。

其後為了等待郵寄選票計票，全國花了3天時間觀看一個個計票結果慢慢出現，才再有州確定由誰勝出。當時因為COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情緣故，郵寄投票數量創下歷來總統選舉最高紀錄。

結果一直到當月7日周六，各大新聞機構才確認拜登贏得賓州的選舉人票，換句話說當選總統。儘管其餘4州內華達、喬治亞、亞利桑納和北卡的結果甚至還要等，但當天接近中午時，媒體已大多斷定拜登獲勝。

●選舉日當晚錯覺

若想在選舉日當晚得知各州勝負態勢，可能會被兩黨選民慣性的「錯覺」干擾。因為有些州先計算郵寄選票再計算親投選票，有些州則反之；而民主黨支持者傾向郵寄投票的比例高許多，共和黨支持者則反之。這使得有些州會出現某位候選人得票數先是遠高於對手，之後反被超越。

然而這不能代表選舉有問題。儘管川普試圖用這種情況來強化他的選舉舞弊說法，但那只是起初計票結果並不完整，選後過幾天情勢就會明朗。

雖然在那次經驗之前，民眾習慣在選舉日當晚（至少2000年例外）就知道誰會入主白宮，但現代選舉從未在1天內完成計票。事實上在COVID-19疫情前，往往是美聯社這類新聞機構有充分資訊宣告誰當選，而非完整計票結果已出爐。

但在上次總統選舉，情況卻大不同。因為當時郵寄投票增多，且用這種方式投票的兩黨選民比例差距分明，因此在選情緊繃下，選舉日當晚計票結果的代表性不足以預測誰勝出。

●這回會有何不同？

由於這次有較多共和黨選民善用提前投票和郵寄投票，因此這兩類選票結果很可能不會像上次嚴重傾向民主黨。此外，密西根等幾個州已修法讓選務人員能在選舉日之前就開始處理郵寄選票，應該能加快通報選舉結果速度。

不過，兩黨選民仍各有偏好的投票方式，且許多州也未改變其選務規則，因此基本情況不太可能有所不同。

●最快何時能知道結果？

對總統大選結果有決定性影響的7個搖擺州，投票所將在選舉日當天美東時間晚間7至10時之間關閉。其中最快會有初步結果的州是喬治亞和北卡。

如果賀錦麗在這2州呈現優勢，意味選舉結果可能不只看計票較慢的3個所謂「藍牆」州，也就是密西根、賓州和威州。

反之，若川普在南部搖擺州呈現優勢，賀錦麗就得靠在這些藍牆州取勝才有贏得選舉機會，只不過要等待更久才能知道結果，因為密西根州和賓州的投票所晚間8時才關閉，威州也要等到9時。而亞利桑納州和內華達州則分別在晚間9時和10時停止投票。