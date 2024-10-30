民主黨律師爭取運用金主獻金 反為馬斯克大開方便之門

科技富豪馬斯克27日在紐約為民主黨總選候選人川普助選。(路透)

紐約時報30日報導，法律顧問伊萊亞斯(Marc Elias)2020年協助民主黨 成功對抗前總統川普的選舉訴訟，民主黨總統候選人賀錦麗競選團隊找來伊萊亞斯，向聯邦選舉委員會(Federal Election Commission，FEC)爭取運用外部金主獻金，結果卻為科技富豪馬斯克 (Elon Musk)大開方便之門。

今年1月，伊萊亞斯的律師事務所「伊萊亞斯法律集團」(Elias Law Group)向聯邦選舉委員會請願，要求允許民主黨金主索羅斯(George Soros)贊助的政治行動委員會(political action committee)配合民主黨選舉與民主黨委員會，在德州推出挑戰共和黨 的催票宣傳。伊萊亞斯指出，共和黨在德州以違背民主的手段壓迫選民。

聯邦選舉委員會今年3月在諮詢意見書(advisory opinion)裡核准伊萊亞斯的請求，但前總統川普的競選團隊迅速把握機會，與馬斯克等億萬富豪的組織合作，針對搖擺州選民在選前最後幾天推出拉票運作。

曾任聯邦選舉委員會民主黨籍委員溫特勞布(Ellen Weintraub)幕僚長的摩爾(Tom Moore)，對於伊萊亞斯的策略始終持反對意見。摩爾受訪時說：「我們很快就會知道，把這一切交在馬斯克手中，究竟是天才還是愚蠢，但無論如何，可以這麼做真的是很糟糕。」

摩爾表示：「在我看來，把金錢水頭龍盡量打開，對民主黨來說是個壞主意，因為共和黨其實有著規模更大的金錢水龍頭。」

報導指出，伊萊亞斯30年職業生涯裡，堪稱在非政府部門領域當中，在所有選舉對民主黨發揮最多助力的民間人士。賀錦麗競選團隊已經聘請伊萊亞斯律師事務所，為選舉結束後計票爭議與選舉訴訟預做準備。

不過，伊萊亞斯行事風格向來有爭議。右派人士批評他以追求民主價值為包裝，掩飾敵我分明的政黨立場。左派人士抨擊伊萊亞斯賦予超級富豪更多權力得以操控政治，力推過於激進的政策引發反彈，還落入共和黨圈套。民主黨全國委員會(Democratic National Committee)是伊萊亞斯的老客戶，但去年已經終止合約。

伊萊亞斯婉拒紐約時報訪問，僅發表聲明表示，對於在法院挑戰共和黨選民壓迫、顛覆選舉及「傑利蠑螈」(Gerrymandering)選區畫分亂象的各種紀錄感到光榮。