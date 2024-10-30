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眾院議長強生：川普若當選將大幅改革歐記健保

記者顏伶如／即時報導
眾院議長強生。（路透）
眾院議長強生。（路透）

華盛頓郵報30日報導，眾院議長強生(Mike Johnson)28日晚間在賓州為共和黨眾議員候選人助選時，在造勢活動上演講指出，前總統川普若在大選勝出，上台之後將「大幅改革」(massive reform)俗稱歐記健保的「可負擔健保法」(Affordable Care Act，ACA)。

2010年上路的「可負擔健保法」已推出14年，為數千萬美國民眾提供醫療保險，實施之初被認為是政治負債，但後來成為民主黨受歡迎的施政成果之一，共和黨則多次嘗試推翻法案。

報導指出，身穿有著川普競選團隊標誌夾克的強生28日晚間在造勢活動上說，健保改革將是川普第二任期非常重要的施政項目。強生表示，已經看過共和黨籍醫師組成幹部會議的改革提案，共和黨黨團高層希望大量刪除條款並做出修正。

報導指出，一名台下觀眾詢問：「沒有歐記健保了嗎？」強生回答：「沒有歐記健保了。」

強生接著說，「可負擔健保法」盤根錯節，必須有大規模改革才行，「對於如何執行，我們有許多構想」。

非營利醫療研究團體「凱瑟家庭基金會」(Kaiser Family Foundation，KFF)今年4月調查顯示，62%美國成年人對「可負擔健保法」持正面看法，10年前僅38%對法案有正面看法。白宮上個月表示，法案推出十多年來，累計近5000萬美國人透過「可負擔健保法」取得醫療保險，全國人口當中沒有醫療保險民眾的比例創近年新低紀錄。

川普2016年競選期間喊出「推翻歐記健保」政見，但任內多次嘗試都未能成功，2017年7月參議院表決時只差1票沒能推翻法案。共和黨挑戰歐記健保的手段反而讓民主黨找到機會，在2018年期中選舉拿下眾院多數席次，共和黨國會黨團高層最近幾年避談推翻歐記健保。川普競選搭檔范斯(JD Vance)上個月稱讚川普對「可負擔健保法」的管理。

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歐記健保 共和黨 川普

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