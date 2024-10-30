華郵不表態總統挺誰 貝佐斯：不會扭轉選情 沒交換條件

華郵老闆貝佐斯投書表示，華郵不支持特定候選人的決定，沒有任何交換條件。(路透)

華盛頓郵報25日聲明今年不表態支持特定總統候選人後，逾20萬人取消數位訂閱；該報老闆貝佐斯 28日投書表示，華郵 支持特定候選人不會扭轉選情，也不會提高華郵的社會信任度；不支持特定候選人的決定背後，沒有任何交換條件。

旗下另有線上零售巨頭亞馬遜(Amazon)和航太公司藍源(Blue Origin)的貝佐斯表示，政治背書「會引發偏見」，並認為終止表態是「原則且正確的決定」。

擁有167年歷史的「大西洋」(The Atlantic)雜誌，則以「勿取消華盛頓郵報，取消亞馬遜Prime」為題評論此事；該雜誌最大股東是蘋果公司創辦人喬布斯的遺孀、勞倫·鮑爾·喬布斯(Laurene Powell Jobs)，最近創下百萬訂戶銷售佳績。

華盛頓郵報在2016年川普當選後，以「民主死於黑暗中」為其座右銘。(截自華郵官網)

華盛頓郵報宣布不表態支持特定候選人，引起編輯室震盪，有編輯為此辭職明志；全美公共廣播電台(NPR)28日報導，累計超過20萬人取消華郵數位版訂閱，約占華郵250萬付費訂閱者的8%，還有多名專欄作家請辭抗議。

20名專欄作家在華郵網站刊出的評論文章中寫道，華郵不為任何總統候選人背書的決定是「可怕的錯誤」，稱此舉放棄基本編輯信念。

外界將華郵等媒體的不支持決定，指向背後老闆的避險考量，認為是貝佐斯下令不能支持民主黨總統候選人賀錦麗。

貝佐斯28日的投書稱，他並未事先告知或與特定候選人或陣營商量這個決定，這純粹是內部決策。貝佐斯說，當華郵宣布決定當天，他旗下的太空 旅行公司藍源執行長林普會晤共和黨總統候選人川普，而他事先毫不知情。

華盛頓郵報聲明不表態支持特定總統候選人後，逾20萬讀者取消數位訂閱。(美聯社)

貝佐斯說，在總統選舉中選邊站，不足以扭轉戰局，還沒決定要支持誰的選民也不會因為某報支持誰就這麼投；相對地，表態挺誰當總統，創造的是一種有偏見且不獨立的感覺。

貝佐斯表示，不再支持特定總統候選人是重建媒體信賴度的關鍵一步，選擇在選前宣布是思慮欠周，絕非有意為之。

億萬富豪的科技鉅子馬斯克跳出來表達支持，表示「佩服」貝佐斯；他們過去20年來一直爭奪太空旅遊權，以及與美國國家航空暨太空總署的合約。

到目前為止，洛時、華郵和美國今日報決定不支持特定候選人；紐約時報延續160年傳統，在9月30日的社論宣布支持賀錦麗。