我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

三星恐痛失手機銷量王？分析師點出自滿導致結構問題

不用就虧了 亞馬遜Prime會員還有這些隱藏福利

華郵不表態總統挺誰 貝佐斯：不會扭轉選情 沒交換條件

記者張文馨／華盛頓報導
華郵老闆貝佐斯投書表示，華郵不支持特定候選人的決定，沒有任何交換條件。(路透)
華郵老闆貝佐斯投書表示，華郵不支持特定候選人的決定，沒有任何交換條件。(路透)

華盛頓郵報25日聲明今年不表態支持特定總統候選人後，逾20萬人取消數位訂閱；該報老闆貝佐斯28日投書表示，華郵支持特定候選人不會扭轉選情，也不會提高華郵的社會信任度；不支持特定候選人的決定背後，沒有任何交換條件。

旗下另有線上零售巨頭亞馬遜(Amazon)和航太公司藍源(Blue Origin)的貝佐斯表示，政治背書「會引發偏見」，並認為終止表態是「原則且正確的決定」。

擁有167年歷史的「大西洋」(The Atlantic)雜誌，則以「勿取消華盛頓郵報，取消亞馬遜Prime」為題評論此事；該雜誌最大股東是蘋果公司創辦人喬布斯的遺孀、勞倫·鮑爾·喬布斯(Laurene Powell Jobs)，最近創下百萬訂戶銷售佳績。

華盛頓郵報在2016年川普當選後，以「民主死於黑暗中」為其座右銘。(截自華郵官網...
華盛頓郵報在2016年川普當選後，以「民主死於黑暗中」為其座右銘。(截自華郵官網)

華盛頓郵報宣布不表態支持特定候選人，引起編輯室震盪，有編輯為此辭職明志；全美公共廣播電台(NPR)28日報導，累計超過20萬人取消華郵數位版訂閱，約占華郵250萬付費訂閱者的8%，還有多名專欄作家請辭抗議。

20名專欄作家在華郵網站刊出的評論文章中寫道，華郵不為任何總統候選人背書的決定是「可怕的錯誤」，稱此舉放棄基本編輯信念。

外界將華郵等媒體的不支持決定，指向背後老闆的避險考量，認為是貝佐斯下令不能支持民主黨總統候選人賀錦麗。

貝佐斯28日的投書稱，他並未事先告知或與特定候選人或陣營商量這個決定，這純粹是內部決策。貝佐斯說，當華郵宣布決定當天，他旗下的太空旅行公司藍源執行長林普會晤共和黨總統候選人川普，而他事先毫不知情。

華盛頓郵報聲明不表態支持特定總統候選人後，逾20萬讀者取消數位訂閱。(美聯社)
華盛頓郵報聲明不表態支持特定總統候選人後，逾20萬讀者取消數位訂閱。(美聯社)

貝佐斯說，在總統選舉中選邊站，不足以扭轉戰局，還沒決定要支持誰的選民也不會因為某報支持誰就這麼投；相對地，表態挺誰當總統，創造的是一種有偏見且不獨立的感覺。

貝佐斯表示，不再支持特定總統候選人是重建媒體信賴度的關鍵一步，選擇在選前宣布是思慮欠周，絕非有意為之。

億萬富豪的科技鉅子馬斯克跳出來表達支持，表示「佩服」貝佐斯；他們過去20年來一直爭奪太空旅遊權，以及與美國國家航空暨太空總署的合約。

到目前為止，洛時、華郵和美國今日報決定不支持特定候選人；紐約時報延續160年傳統，在9月30日的社論宣布支持賀錦麗。

美國總統大選熱門話題

華郵 貝佐斯 太空

上一則

民調差不到1個百分點 川普6搖擺州暫領先

下一則

撇歧視言論風波 川普紐約造勢「改談愛」

延伸閱讀

爭取關鍵戰場 北卡華人豎大型廣告牌助選

爭取關鍵戰場 北卡華人豎大型廣告牌助選
「川普交易」火熱 比特幣飆漲 選後看好衝8萬美元新高

「川普交易」火熱 比特幣飆漲 選後看好衝8萬美元新高
衛生紙與咖啡豆價格決定選票 賀錦麗邁向勝選致命傷

衛生紙與咖啡豆價格決定選票 賀錦麗邁向勝選致命傷
選前7天民調賀錦麗「超微幅」領先川普 路透：難以勝選

選前7天民調賀錦麗「超微幅」領先川普 路透：難以勝選

熱門新聞

洛杉磯時報日前擋下社論版要為賀錦麗背書的文章，洛時華裔老闆黃馨祥(圖)女兒妮卡表示此舉是出於賀錦麗挺以色列，但洛時發聲明否認。(路透)

不挺賀…洛時華裔老闆女兒曝是這原因 華郵說與貝佐斯無關

2024-10-27 08:56
CNN23日在賓州進行「總統市政會議廳」活動，由賀錦麗與當地未決選民互動。美聯社

賀錦麗上CNN 答非所問閃爍其詞…自家人也挺不下去

2024-10-24 13:30
「股神」巴菲特。美聯社

「股神」支持賀錦麗或川普選總統？巴菲特表態了

2024-10-23 11:10
民主黨總統候選人賀錦麗(右)28日在密西根州造勢，左為她的副手搭檔華茲。(美聯社)

每日郵報：華茲曾與中共高官女兒「地下戀」分手後她險自殺

2024-10-28 23:32
衛報引述538民調平均值指出，賀錦麗（右）目前以47%領先川普（左）1個百分點。(美聯社)

民主黨別傷心太早？大選倒數10天 川普勝率走下坡

2024-10-26 21:40
前第一夫人米雪兒‧歐巴馬(Michelle Obama)8月20日在民主黨全國代表大會發言。美聯社

新聞周刊：米雪兒‧歐巴馬可能是賀錦麗的秘密武器

2024-10-23 09:45

超人氣

更多 >
「把錢多留在口袋」 車廠老闆：退休族應避開的9款車

「把錢多留在口袋」 車廠老闆：退休族應避開的9款車
中國製掃地機器人遭駭 遠端偷看洗澡 美民眾嚇瘋：還會罵髒話

中國製掃地機器人遭駭 遠端偷看洗澡 美民眾嚇瘋：還會罵髒話
曾助川普贏白宮 巴農今出獄重掌「戰情室」：我更強大了

曾助川普贏白宮 巴農今出獄重掌「戰情室」：我更強大了
這個古早味零食 泰勒絲男友與其他NFL球員每年吃掉8萬個

這個古早味零食 泰勒絲男友與其他NFL球員每年吃掉8萬個
亞裔肺癌女患者57%不抽菸 科學家指三可能成因

亞裔肺癌女患者57%不抽菸 科學家指三可能成因