今日美國報和母報旗下200地方報 也不表態支持總統候選人

今日美國報宣布，今年大選該報母公司甘奈特旗下的200多家地方報紙，不為總統候選人背書。(美聯社)

今日美國報(USA Today)宣布，今年大選該報母公司甘奈特(Gannett)旗下的200多家地方報紙不會為總統候選人背書，加入華盛頓郵報 (The Washington Post)、洛杉磯 時報(Los Angeles Times)的不表態行列。

今日美國報發言人安東(Lark-Marie Antón)28日晚在發給國會山莊報(The Hill)的電郵表示：「今日美國網路的所有出版物不會在總統或全國競選中支持候選人。」

根據今日美國報官網，該報旗下的地方媒體包括亞利桑納共和報(The Arizona Republic)、得梅因紀事報(The Des Moines Register)、底特律自由新聞 (Detroit Free Press)。

安東在另一份聲明表示：「雖然今日美國報不會為總統候選人背書，今日美國報旗下地方出版物的編輯有支持州或地方層級候選人的決定權。許多編輯已經決定不支持個別候選人，而是支持選舉中對社區有影響力的重要地方和州議題。」

安東在給Politico新聞網站的聲明中表示：「我們為何這樣做？因為我們相信美國的未來由地方決定。我們在全國擁有200多個出版刊物，我們的公共服務是在讀者做有根據的決定時，提供所需的重要事實和可信資訊。」

今日美國報2020年曾表態支持拜登，是該報首度為總統候選人背書，並曾在2016年呼籲讀者不要投給川普 。

今日美國報編輯委員會於2016年表示，川普「不適合擔任總統」。

上周華盛頓郵報和洛杉磯時報也做出類似決策，導致兩家媒體的編輯辭職，並在全國引起激烈反應。