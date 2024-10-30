我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

三星恐痛失手機銷量王？分析師點出自滿導致結構問題

不用就虧了 亞馬遜Prime會員還有這些隱藏福利

今日美國報和母報旗下200地方報 也不表態支持總統候選人

編譯徐薏茹／綜合報導
今日美國報宣布，今年大選該報母公司甘奈特旗下的200多家地方報紙，不為總統候選人背書。(美聯社)
今日美國報宣布，今年大選該報母公司甘奈特旗下的200多家地方報紙，不為總統候選人背書。(美聯社)

今日美國報(USA Today)宣布，今年大選該報母公司甘奈特(Gannett)旗下的200多家地方報紙不會為總統候選人背書，加入華盛頓郵報(The Washington Post)、洛杉磯時報(Los Angeles Times)的不表態行列。

今日美國報發言人安東(Lark-Marie Antón)28日晚在發給國會山莊報(The Hill)的電郵表示：「今日美國網路的所有出版物不會在總統或全國競選中支持候選人。」

根據今日美國報官網，該報旗下的地方媒體包括亞利桑納共和報(The Arizona Republic)、得梅因紀事報(The Des Moines Register)、底特律自由新聞 (Detroit Free Press)。

安東在另一份聲明表示：「雖然今日美國報不會為總統候選人背書，今日美國報旗下地方出版物的編輯有支持州或地方層級候選人的決定權。許多編輯已經決定不支持個別候選人，而是支持選舉中對社區有影響力的重要地方和州議題。」

安東在給Politico新聞網站的聲明中表示：「我們為何這樣做？因為我們相信美國的未來由地方決定。我們在全國擁有200多個出版刊物，我們的公共服務是在讀者做有根據的決定時，提供所需的重要事實和可信資訊。」

今日美國報2020年曾表態支持拜登，是該報首度為總統候選人背書，並曾在2016年呼籲讀者不要投給川普

今日美國報編輯委員會於2016年表示，川普「不適合擔任總統」。

上周華盛頓郵報和洛杉磯時報也做出類似決策，導致兩家媒體的編輯辭職，並在全國引起激烈反應。

全國公共廣播電台(NPR)的一份報告援引兩名知情人士的消息報導，華盛頓郵報決定不支持總統候選人後已經失去20萬以上的數位訂閱用戶。

今日美國報宣布，今年大選該報母公司甘奈特旗下的200多家地方報紙，不為總統候選人...
今日美國報宣布，今年大選該報母公司甘奈特旗下的200多家地方報紙，不為總統候選人背書。(美聯社)

美國總統大選熱門話題

華盛頓郵報 洛杉磯 川普

上一則

馬斯克承認川普新政府減支會出現「暫時現象」：經濟亂、股市崩

下一則

華郵：賀錦麗妹夫、優步高管當策士 被疑有利益衝突

延伸閱讀

「川普交易」火熱 比特幣飆漲 選後看好衝8萬美元新高

「川普交易」火熱 比特幣飆漲 選後看好衝8萬美元新高
扯後腿？「波多黎各垃圾島」說延燒 拜登反批川普支持者才是垃圾

扯後腿？「波多黎各垃圾島」說延燒 拜登反批川普支持者才是垃圾
賀錦麗華府造勢前 川普搶開記者會主打修復邊境

賀錦麗華府造勢前 川普搶開記者會主打修復邊境
大選倒數最後1周 川普要防亂說話 賀錦麗「結辯」安撫焦慮

大選倒數最後1周 川普要防亂說話 賀錦麗「結辯」安撫焦慮

熱門新聞

洛杉磯時報日前擋下社論版要為賀錦麗背書的文章，洛時華裔老闆黃馨祥(圖)女兒妮卡表示此舉是出於賀錦麗挺以色列，但洛時發聲明否認。(路透)

不挺賀…洛時華裔老闆女兒曝是這原因 華郵說與貝佐斯無關

2024-10-27 08:56
CNN23日在賓州進行「總統市政會議廳」活動，由賀錦麗與當地未決選民互動。美聯社

賀錦麗上CNN 答非所問閃爍其詞…自家人也挺不下去

2024-10-24 13:30
「股神」巴菲特。美聯社

「股神」支持賀錦麗或川普選總統？巴菲特表態了

2024-10-23 11:10
民主黨總統候選人賀錦麗(右)28日在密西根州造勢，左為她的副手搭檔華茲。(美聯社)

每日郵報：華茲曾與中共高官女兒「地下戀」分手後她險自殺

2024-10-28 23:32
衛報引述538民調平均值指出，賀錦麗（右）目前以47%領先川普（左）1個百分點。(美聯社)

民主黨別傷心太早？大選倒數10天 川普勝率走下坡

2024-10-26 21:40
前第一夫人米雪兒‧歐巴馬(Michelle Obama)8月20日在民主黨全國代表大會發言。美聯社

新聞周刊：米雪兒‧歐巴馬可能是賀錦麗的秘密武器

2024-10-23 09:45

超人氣

更多 >
「把錢多留在口袋」 車廠老闆：退休族應避開的9款車

「把錢多留在口袋」 車廠老闆：退休族應避開的9款車
中國製掃地機器人遭駭 遠端偷看洗澡 美民眾嚇瘋：還會罵髒話

中國製掃地機器人遭駭 遠端偷看洗澡 美民眾嚇瘋：還會罵髒話
曾助川普贏白宮 巴農今出獄重掌「戰情室」：我更強大了

曾助川普贏白宮 巴農今出獄重掌「戰情室」：我更強大了
這個古早味零食 泰勒絲男友與其他NFL球員每年吃掉8萬個

這個古早味零食 泰勒絲男友與其他NFL球員每年吃掉8萬個
亞裔肺癌女患者57%不抽菸 科學家指三可能成因

亞裔肺癌女患者57%不抽菸 科學家指三可能成因