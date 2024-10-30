華郵：賀錦麗妹夫、優步高管當策士 被疑有利益衝突

優步公司資深副總裁韋斯特，是民主黨總統候選人賀錦麗的妹夫，傳他扮演賀的策士要角。(取自優步官網)

華盛頓郵報29日報導，民主黨總統候選人賀錦麗 的妹夫、優步(Uber)公司資深副總裁兼首席法律顧問韋斯特(Tony West)，在大選期間扮演分量吃重的策士要角；韋斯特目前只是向公司「請假」幫忙賀錦麗，但是否會影響賀錦麗對大型企業利益的看法，引發質疑。

華郵 指出，根據證券備案文件，韋斯特是優步薪水最高的高階主管之一，2020年至2023年間的薪酬(包括現金和股權獎勵)接近4300萬元，目前持有優步價值約920萬元股票。華郵取得韋斯特寫給優步主管的電郵顯示，韋斯特打算在競選結束後重返公司。賀錦麗若入主白宮，其政策可能對優步產生重大影響，間接影響韋斯特持有股票的價值。

韋斯特曾任副司法部 長，2017年加入優步之前，曾任百事公司(PepsiCo)執行副總裁。這些資歷也可能讓他有資格擔任商界和政界部分最高職位。

賀錦麗出馬參選時，正是韋斯特致電前司法部長霍爾德(Eric Holder)，請他監督審查副總統候選人人選。韋斯特為賀錦麗擔任科技和金融公司最高聯絡人，挽回對拜登不滿的矽谷領袖，協助募集數百萬元經費，定期與賀錦麗會面討論競選戰略。

賀錦麗的親近盟友、民主黨策士塞勒斯(Bakari Sellers)形容韋斯特，「他就像董事會主席」。

但也有接近賀錦麗競選團隊的人士對韋斯特的深度參與感到不滿，擔心由親密家庭成員擔任高級職務，可能出現矛盾。

韋斯特的盟友對此駁斥表示，與前總統川普家族在高級顧問中存在的衝突相比，這些擔憂根本不值一提。

與此同時，公共利益組織「旋轉門計畫」(Revolving Door Project)執行總監豪瑟(Jeff Hauser)表示，韋斯特與「那些尋求影響政府政策的大型科技企業緊緊交織，身處在公共政策和美國企業界交叉點的他，可能會樂於為兩邊互通有無」。