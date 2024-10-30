歧視言論像野火蔓延賓州 激怒波多黎各裔選民

喜劇演員辛奇利夫(Tony Hinchcliffe)27日在共和黨總統候選人川普 紐約造勢大會演講時形容波多黎各是「漂浮的垃圾島」，短短幾天在決戰州賓州 的波多黎各選民之間引起怒火延燒。

Politico新聞網站分析，辛奇利夫發言引起強烈反彈，28日在賓州就有明顯跡象，許多波多黎各裔選民對於川普造勢場合出現種族歧視、貶抑言詞感到惱怒。賓州有將近50萬人是波多黎各裔，某些選民說，民主黨 總統候選人賀錦麗可能意外得到在賓州贏得拉丁裔選票的機會。

報導指出，一個非黨派波多黎各團體28日發函要求成員在選舉日教訓川普，某些波多黎各裔選民透過WhatsApp聊天簡訊表達對辛奇利夫的憤怒，或者一早就在酒吧裡議論紛紛。

川普29日在賓州艾倫鎮(Allentown)造勢，場地選在波多黎各社區，某些波多黎各裔選民說將表達抗議。艾倫鎮人口以拉丁裔居民占絕大多數，是賓州裡波多黎各裔人口最多的城市。

艾倫鎮民主黨地方黨部選區主任多米葛茲(Norberto Dominguez)形容，波多黎各裔民眾的怒氣「在社區裡如同野火般蔓延」。多米葛茲說：「在這個搖擺州裡，對著人數眾多的選民族群先是講話得罪人，然後又跑到他們家裡去拜票，並非明智之舉。」

Politico新聞網站分析，辛奇利夫發言爭議出現的時間點，對川普而言特別糟糕。距離選舉日剩下最後一周，川普正設法搶攻原本支持賀錦麗的拉丁選票，對經濟感到擔憂的拉丁裔年輕男性，是川普尤其希望爭取的對象。

西語廣播電台La Mega負責人馬丁尼茲(Victor Martinez)說：「這就像上天賜予的禮物。」他說，本來某些波多黎各裔選民不太想投票，「如果我們先前缺乏參與感，如今我們已開始注意選舉」。他說，主持晨間談話節目28日接到大量聽眾來電，一名波多黎各裔川粉呼籲大家別投川普。