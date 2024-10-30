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歧視言論像野火蔓延賓州 激怒波多黎各裔選民

記者顏伶如／綜合報導

喜劇演員辛奇利夫(Tony Hinchcliffe)27日在共和黨總統候選人川普紐約造勢大會演講時形容波多黎各是「漂浮的垃圾島」，短短幾天在決戰州賓州的波多黎各選民之間引起怒火延燒。

Politico新聞網站分析，辛奇利夫發言引起強烈反彈，28日在賓州就有明顯跡象，許多波多黎各裔選民對於川普造勢場合出現種族歧視、貶抑言詞感到惱怒。賓州有將近50萬人是波多黎各裔，某些選民說，民主黨總統候選人賀錦麗可能意外得到在賓州贏得拉丁裔選票的機會。

報導指出，一個非黨派波多黎各團體28日發函要求成員在選舉日教訓川普，某些波多黎各裔選民透過WhatsApp聊天簡訊表達對辛奇利夫的憤怒，或者一早就在酒吧裡議論紛紛。

川普29日在賓州艾倫鎮(Allentown)造勢，場地選在波多黎各社區，某些波多黎各裔選民說將表達抗議。艾倫鎮人口以拉丁裔居民占絕大多數，是賓州裡波多黎各裔人口最多的城市。

艾倫鎮民主黨地方黨部選區主任多米葛茲(Norberto Dominguez)形容，波多黎各裔民眾的怒氣「在社區裡如同野火般蔓延」。多米葛茲說：「在這個搖擺州裡，對著人數眾多的選民族群先是講話得罪人，然後又跑到他們家裡去拜票，並非明智之舉。」

Politico新聞網站分析，辛奇利夫發言爭議出現的時間點，對川普而言特別糟糕。距離選舉日剩下最後一周，川普正設法搶攻原本支持賀錦麗的拉丁選票，對經濟感到擔憂的拉丁裔年輕男性，是川普尤其希望爭取的對象。

西語廣播電台La Mega負責人馬丁尼茲(Victor Martinez)說：「這就像上天賜予的禮物。」他說，本來某些波多黎各裔選民不太想投票，「如果我們先前缺乏參與感，如今我們已開始注意選舉」。他說，主持晨間談話節目28日接到大量聽眾來電，一名波多黎各裔川粉呼籲大家別投川普。

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