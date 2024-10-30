我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

三星恐痛失手機銷量王？分析師點出自滿導致結構問題

不用就虧了 亞馬遜Prime會員還有這些隱藏福利

撇歧視言論風波 川普紐約造勢「改談愛」

記者張文馨、編譯俞仲慈／綜合報導
共和黨總統候選人川普29日再到關鍵州賓州投票前衝刺。他稍早在佛州海湖莊園舉行記者會，抨擊對手。(路透)
共和黨總統候選人川普29日再到關鍵州賓州投票前衝刺。他稍早在佛州海湖莊園舉行記者會，抨擊對手。(路透)

2024大選前最後一周，前總統川普回到佛羅里達州舉行記者會，強調27日紐約造勢活動現場「充滿愛」，並與嘲諷波多黎各的喜劇演員撇清關係，而且火力全開，痛批對手副總統賀錦麗採用「仇恨競選」。與此同時，前第一夫人梅蘭妮亞(Melania Trump)也出面捍衛丈夫，指稱川普絕不是希特勒(Adolf Hitler)。

政治新聞網站Politico報導，川普29日上午在佛州海湖莊園(Mar-a-Lago)舉行記者會，比原定時間延後逾一小時才開始，而且不同以往暢所言、滔滔不絕，而是罕見帶著講稿並不時低頭念稿。

川普29日競選行程滿檔，在舉行完記者會後，又趕往闗鍵州賓州催票。川普的集會在賓州艾倫鎮市舉行。據人口普查數據，該市人口超過12萬5000 人，其中西語裔人口占總人口的 55%，其中大部分是波多黎各人。川普直入賓州的波多黎各社區，顯然要展示競選不受影響。

川普對於27日紐約市麥迪遜廣場花園(Madison Square Garden)造勢活動，顯然相當意滿並強調：「在造勢現場洋溢著愛，令人嘆為觀止。」

不過對於當天站台助選的喜劇演員辛奇利夫(Tony Hinchcliffe)嘲諷波多黎各是「漂浮垃圾島」引發的爭議，川普則向美國廣播公司(ABC)記者表示：「我不認識他，是有人安排他上台，但我不知道他是誰。」

在海湖莊園的記者會，川普主打邊境議題，並承諾當選後將沒收犯罪集團和藥物走私團伙的資產，建立移民犯罪受害者的補償基金。

同時川普點名賀錦麗消滅邊境，給國內外帶來眾多死傷，記者會現場播放一段影片，畫面中的母親承受喪女之痛，嫌犯是兩名來自委內瑞拉的非法移民，這名母親將女兒的死亡歸咎於賀錦麗並呼籲選民支持川普。

另外川普還指控今年總統大選在賀錦麗主導下，充斥摧毀與仇恨，指責賀錦麗競選團隊根本就是企圖摧毀美國。

圖為賓州的川普支持者29日歡迎川普到賓州競選拉票。(路透)
圖為賓州的川普支持者29日歡迎川普到賓州競選拉票。(路透)

雖然川普28日在亞特蘭大競選時公開澄清，並宣示自己是反納粹分子；不過賀錦麗仍緊咬著前白宮幕僚長凱利(John Kelly)等人對川普的評價，加大力度宣傳川普與納粹和納粹領導人希特勒的關聯。

梅蘭妮亞：川普不是希特勒

與此同時，梅蘭妮亞繼出現紐約為丈夫站台助選後，29日接受福斯新聞節目「Fox and Friends」訪問，全力為丈夫辯護：「他不是希特勒，支持者支持他，因為他們希望看到國家成功，我們看到他得到什麼樣的支持。」

美國總統大選熱門話題

川普 賀錦麗 納粹

上一則

華郵不表態總統挺誰 貝佐斯：不會扭轉選情 沒交換條件

下一則

新聞評論／最後結辯 賀錦麗打民主危機牌 川普要修補美國安全

延伸閱讀

衛生紙與咖啡豆價格決定選票 賀錦麗邁向勝選致命傷

衛生紙與咖啡豆價格決定選票 賀錦麗邁向勝選致命傷
選前7天民調賀錦麗「超微幅」領先川普 路透：難以勝選

選前7天民調賀錦麗「超微幅」領先川普 路透：難以勝選
川普若回歸 美中台生變

川普若回歸 美中台生變
賀錦麗「結辯演說」登場 闡述執政願景：翻過川普那頁

賀錦麗「結辯演說」登場 闡述執政願景：翻過川普那頁

熱門新聞

洛杉磯時報日前擋下社論版要為賀錦麗背書的文章，洛時華裔老闆黃馨祥(圖)女兒妮卡表示此舉是出於賀錦麗挺以色列，但洛時發聲明否認。(路透)

不挺賀…洛時華裔老闆女兒曝是這原因 華郵說與貝佐斯無關

2024-10-27 08:56
CNN23日在賓州進行「總統市政會議廳」活動，由賀錦麗與當地未決選民互動。美聯社

賀錦麗上CNN 答非所問閃爍其詞…自家人也挺不下去

2024-10-24 13:30
「股神」巴菲特。美聯社

「股神」支持賀錦麗或川普選總統？巴菲特表態了

2024-10-23 11:10
民主黨總統候選人賀錦麗(右)28日在密西根州造勢，左為她的副手搭檔華茲。(美聯社)

每日郵報：華茲曾與中共高官女兒「地下戀」分手後她險自殺

2024-10-28 23:32
衛報引述538民調平均值指出，賀錦麗（右）目前以47%領先川普（左）1個百分點。(美聯社)

民主黨別傷心太早？大選倒數10天 川普勝率走下坡

2024-10-26 21:40
前第一夫人米雪兒‧歐巴馬(Michelle Obama)8月20日在民主黨全國代表大會發言。美聯社

新聞周刊：米雪兒‧歐巴馬可能是賀錦麗的秘密武器

2024-10-23 09:45

超人氣

更多 >
「把錢多留在口袋」 車廠老闆：退休族應避開的9款車

「把錢多留在口袋」 車廠老闆：退休族應避開的9款車
中國製掃地機器人遭駭 遠端偷看洗澡 美民眾嚇瘋：還會罵髒話

中國製掃地機器人遭駭 遠端偷看洗澡 美民眾嚇瘋：還會罵髒話
曾助川普贏白宮 巴農今出獄重掌「戰情室」：我更強大了

曾助川普贏白宮 巴農今出獄重掌「戰情室」：我更強大了
這個古早味零食 泰勒絲男友與其他NFL球員每年吃掉8萬個

這個古早味零食 泰勒絲男友與其他NFL球員每年吃掉8萬個
亞裔肺癌女患者57%不抽菸 科學家指三可能成因

亞裔肺癌女患者57%不抽菸 科學家指三可能成因