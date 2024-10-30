撇歧視言論風波 川普紐約造勢「改談愛」

共和黨總統候選人川普29日再到關鍵州賓州投票前衝刺。他稍早在佛州海湖莊園舉行記者會，抨擊對手。(路透)

2024大選前最後一周，前總統川普 回到佛羅里達州舉行記者會，強調27日紐約造勢活動現場「充滿愛」，並與嘲諷波多黎各的喜劇演員撇清關係，而且火力全開，痛批對手副總統賀錦麗 採用「仇恨競選」。與此同時，前第一夫人梅蘭妮亞(Melania Trump)也出面捍衛丈夫，指稱川普絕不是希特勒(Adolf Hitler)。

政治新聞網站Politico報導，川普29日上午在佛州海湖莊園(Mar-a-Lago)舉行記者會，比原定時間延後逾一小時才開始，而且不同以往暢所言、滔滔不絕，而是罕見帶著講稿並不時低頭念稿。

川普29日競選行程滿檔，在舉行完記者會後，又趕往闗鍵州賓州催票。川普的集會在賓州艾倫鎮市舉行。據人口普查數據，該市人口超過12萬5000 人，其中西語裔人口占總人口的 55%，其中大部分是波多黎各人。川普直入賓州的波多黎各社區，顯然要展示競選不受影響。

川普對於27日紐約市麥迪遜廣場花園(Madison Square Garden)造勢活動，顯然相當意滿並強調：「在造勢現場洋溢著愛，令人嘆為觀止。」

不過對於當天站台助選的喜劇演員辛奇利夫(Tony Hinchcliffe)嘲諷波多黎各是「漂浮垃圾島」引發的爭議，川普則向美國廣播公司(ABC)記者表示：「我不認識他，是有人安排他上台，但我不知道他是誰。」

在海湖莊園的記者會，川普主打邊境議題，並承諾當選後將沒收犯罪集團和藥物走私團伙的資產，建立移民犯罪受害者的補償基金。

同時川普點名賀錦麗消滅邊境，給國內外帶來眾多死傷，記者會現場播放一段影片，畫面中的母親承受喪女之痛，嫌犯是兩名來自委內瑞拉的非法移民，這名母親將女兒的死亡歸咎於賀錦麗並呼籲選民支持川普。

另外川普還指控今年總統大選在賀錦麗主導下，充斥摧毀與仇恨，指責賀錦麗競選團隊根本就是企圖摧毀美國。

圖為賓州的川普支持者29日歡迎川普到賓州競選拉票。(路透)

雖然川普28日在亞特蘭大競選時公開澄清，並宣示自己是反納粹 分子；不過賀錦麗仍緊咬著前白宮幕僚長凱利(John Kelly)等人對川普的評價，加大力度宣傳川普與納粹和納粹領導人希特勒的關聯。

梅蘭妮亞：川普不是希特勒

與此同時，梅蘭妮亞繼出現紐約為丈夫站台助選後，29日接受福斯新聞節目「Fox and Friends」訪問，全力為丈夫辯護：「他不是希特勒，支持者支持他，因為他們希望看到國家成功，我們看到他得到什麼樣的支持。」