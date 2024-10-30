扯後腿？「波多黎各垃圾島」說延燒 拜登反批川普支持者才是垃圾

川普集會爆出波多黎各垃圾島言論持續延燒，拜登29日回嗆挺川者才是「垃圾」。(美聯社)

距離大選僅剩1周，天天是關鍵，但共和黨總統候選人川普 27日在紐約的造勢活動卻充斥歧視言論，來暖場的喜劇演員譏笑波多黎各是「垃圾島」，引發強烈反彈。對此，總統拜登 29日回應，川普的支持者才是「垃圾」。

喜劇演員辛奇利夫（Tony Hinchcliffe）27日在紐約替川普站台時說：「我不知道你們是否知道，現在海中央有一座漂浮的垃圾島，是的，我想那叫波多黎各。」並批評猶太人不節育，生很多小孩。

此話一出，在賓州的波多黎各裔社區引起軒然大波。川普的副手萬斯的回應是要批評者吃藥冷靜，要有幽默感。川普本人則更晚回應，表示自己不認識辛奇利夫。兩人都沒有斥責辛奇利夫，也沒有道歉。

拜登29日在拉美裔倡導組織Voto Latino的電話會議中回應「波多黎各是垃圾島」的言論，他表示，在他家鄉特拉華州的波多黎各人善良、正派且可敬，「而我看到的唯一垃圾就是他（川普）的支持者。他對拉丁裔的妖魔化既不合理也不符合美國精神。這與我們所做的一切、我們過去的一切完全相反。」

對此白宮發言人貝茨解釋，拜登是把麥迪遜花園廣場集會上的仇恨言論稱為「垃圾」。拜登隨後也親上火線在社群媒體澄清他的說法。

拜登在X上說，「今天稍早我將川普的支持者在麥迪遜花園廣場集會上發表有關波多黎各的仇恨言論稱為垃圾——這是我能想到的唯一形容詞。」他表示，「他對拉丁裔的妖魔化是不合理的。這就是我想說的話。」

但此話已激起共和黨人不滿，川普於賓州集會上致電佛州聯邦參議員盧比歐（Marco Rubio）講述此事，盧比歐表示，「拜登說我們的支持者、我們的愛國者都是垃圾。他說的是熱愛自己國家的普通美國人。」

目前川普與民主黨 總統候選人賀錦麗選情緊繃，拜登原本一番善意試圖趁機拉升民主黨選情，未料又因「垃圾說」反扯賀錦麗後腿。