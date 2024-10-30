賀錦麗「結辯」演說：要翻過川普動盪那頁

民主黨總統候選人、副總統賀錦麗29日站在白宮和國旗前發表「結辯」演說，指這場大選是自由與分裂的抉擇。（路透）

民主黨總統候選人賀錦麗 29日在2021年國會暴亂起始地點，為此次大選活動「結辯」演說（closing argument address），強調要翻過前總統川普 的動盪那頁，允諾尋求共同點改善國民生活，接納異己而非視之為敵人，重申國家利益與人民福祉優先，強調票投給她是愛國的行為。

2021年1月6日，時任總統川普站在白宮南側的橢圓形公園（The Ellipse）講台，鼓吹數千名支持者為推翻他宣稱的被竊選舉奮鬥，隨後發生國會大廈遭暴徒攻陷事件。

29日晚，副總統賀錦麗則在橢圓形公園的講台上，提醒國民記住川普當年的憤怒形象；賀錦麗演講時，站在美國國旗和白宮前面，提醒全國民眾，川普在國會暴亂中扮演的角色，這種視覺效果呈現出兩人的強烈對比。

賀錦麗競選團隊宣稱，現場約有7萬5000名支持者到場相挺。

賀錦麗說道，「川普花費十年時間，試圖分化美國人民並讓彼此恐懼，這就是他的為人；但美國，我今晚要在這裡說的是：我們不是這樣」。

賀錦麗說：「我保證尋求共通點和常識性的解決辦法，改善你們的生活；我並不是想獲取政治分數，我希望能夠有所進展。」

賀錦麗重申激勵她選總統的動力，坦言「人們受到不公平對待或被忽視，讓我心有戚戚焉，我不喜歡這樣」。

她說：「我有一股動力，追究那些利用財富或權勢占人便宜者的責任，也有心保護辛勤工作的美國人，他們並非總是被看見、聽到或擁有發言權。我會告訴你們，我將成為這樣的總統。」

提及1973年保障婦女墮胎權的「羅訴韋德案」(Roe v. Wade)被最高法院推翻時，賀錦麗矢言「我將努力恢復川普和他欽點的大法官，從美國女性手中奪走的東西」。

在邊境 議題上，賀錦麗強調她作為加州檢察長的背景與經歷，在美國和墨西哥跨境追查流通於美墨間的槍枝、毒品和人口販運犯罪集團。賀錦麗的盟友表示，她追緝跨國犯罪的歷練，凸顯了她將如何應對邊境挑戰。

川普屢次形容她是「內部敵人」，賀錦麗表示，她將成為接納不同意見和專業知識的總統，而不是只是為了政治成就。

她說：「我不認為，與我意見不同的人就是敵人；他想把他們(持不同意見者)關進監獄，而我將會給在會議室留個位子給他們。」

這場演講被視為11月5日投票日前賀錦麗最重要的陳述，她強調，投票給她是愛國主義的表現；她形容她的生活是對「美國的承諾」，強調國家利益優於政黨，且她以美國歷史為鑑，即開國元勛從暴政中爭取自由的開端。

她說：「他們奮鬥、犧牲、奉獻生命，並不是為了看到我們放棄基本的自由。」