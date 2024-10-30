大法官不准除名 威州、密西根選票 仍有小羅勃甘迺迪

小羅勃甘迺迪聲明退出選舉活動並轉支持川普，但最高法院裁定他的名字仍要列入幾個搖擺州的選票當中，未如他打算全力助攻川普之願。（美聯社）

出身甘迺迪家族的小羅勃．甘迺迪(Robert F. Kennedy Jr.)離開民主黨 後，以無黨籍身分角逐2024年總統大選，宣布退選之後改支持共和黨總統候選人川普。小甘迺迪向最高法院聲請緊急動議，要求威斯康辛州、密西根州將他從選票除名，但29日遭到最高法院駁回。

威斯康辛州、密西根州都是今年總統大選的關鍵決戰州，民調顯示民主黨與共和黨支持度不相上下。小甘迺迪向法院指出，如果名字繼續出現在威州、密州選票的總統候選人欄位，受到憲法第一修正案保障的個人權益將受到侵犯，因為列名選票錯誤影射他依然希望當選總統。

密州與威州則向法院指出，距離選舉日只剩最後幾天，提早投票 (early voting)已經展開，此時才把小甘迺迪名字從選票移除，根本不可能做到。根據法院紀錄，密州律師指出，150多萬密州選民已將缺席選票(absentee ballots)繳交選務單位，另外26萬4000名選民已經完成提早投票。威州則有85萬8000名選民已經繳回缺席選票。

最高法院駁回小甘迺迪的緊急動議，但大法官並未說明原因。保守派大法官戈薩奇(Neil Gorsuch)則對密州案件提出不同意見。

美聯社分析，兩黨候選人在搖擺州競爭激烈，獨立候選人與第三黨候選人列名選票，可能對選舉結果造成重大影響。

小甘迺迪先前曾向最高法院提出動議，要求留在紐約州 的總統選舉選票，但同樣遭最高法院拒絕。紐約州是民主黨鐵票倉，小甘迺迪繼續留在選票對於選舉結果沒有影響。

自從宣布退出選舉且改為川普背書之後，小甘迺迪開始設法讓自己從七大搖擺州的選票除名。

戈薩奇在不同意見書中寫道，下級法院以時間急迫為由拒絕除名請求，但小甘迺迪最初要求密州除名的時間，並不算滯礙難行。

小甘迺迪指控兩黨不公平的有更多時間更換候選人的說法，在威州被打回票。