俄羅斯、中國、伊朗干預總統大選 製造對立與混亂

外國勢力持續影響美國選舉，配合媒體生態改變以及新工具使用，使得容易受騙上當的觀眾遭到混淆視聽。美聯社

紐約時報29日報導，俄羅斯 干預2016年美國大選的8年之後，如今外國勢力企圖透過更綿密且難以追蹤的手段影響美國選民，2024年總統選舉恐將因此出現嚴重後果。

報導指出，美國情報官員、國防官員、科技業者與學術界研究人員均表示，來自海外地區的虛假信息(disinformation)已經成為持續存在的邪惡威脅，尤其是來自俄羅斯、中國與伊朗 ，外國勢力測試、重覆使用並且部署越來越精細的影響手段；即使只能影響少數美國民眾，總統選舉結果就能產生截然不同的龐大影響。

美國情報單位評估，俄羅斯的目標在於幫前總統川普拉抬選情，伊朗較青睞副總統賀錦麗，中國則對美國大選結果如何並沒有特別偏好。

報導指出，外國勢力影響美國選舉的基本目的並未改變：製造對立與混亂，讓美國民主在國際社會眼前失去信任，但行動方式則有相當演進，配合媒體生態改變以及新工具使用，使得容易受騙上當的觀眾遭到混淆視聽。外國勢力虛假信息手段演進包括：

＊虛假信息變得無所不在

舉例來說，與中國政府有關的「垃圾偽軍」(Spamouflage)以「哈蘭」(Harlan)為帳戶名稱，在YouTube、社群網站X、Instagram及TikTok等四個平台冒充美國人身份發布傾向保守派的論述。

＊內容比從前更有針對性

新一波的虛假信息攻勢不僅針對搖擺州 ，還進一步鎖定搖擺州內的特定選區、特定族裔選民或宗教群組。研究人員指出，量身定做的虛假信息更容易獲得採信。

伊朗投入大量資源，針對特定族群選民散布虛假信息。名稱為「不是我們的戰爭」(Not Our War)網站企圖影響目標是美國退役軍人，散布訊息包括現役美軍缺乏支持、反美觀點及各種陰謀論。

過去幾周，微軟公司(Microsoft)「威脅分析中心」(Threat Analysis Center)報告指出，中國「垃圾偽軍」假帳號針對正在角逐連任的阿拉巴馬州、田納西州及德州共和黨籍聯邦參眾議員發動攻擊。

＊人工智慧(AI)帶動革新

配有中文字幕的深偽影片(deepfake video)今年在TikTok流傳，散布維吉尼亞州共和黨籍國會議員幫某位持反中立場的台灣總統候選人拉票的假消息。

＊辨別虛假信息變得更加困難

俄羅斯在上個月被踢爆透過數位媒體公司「信條媒體」(Tenet Media)影響美國選民，中國則組織了外籍網紅系統配合宣傳。

＊科技公司對於阻止虛假信息做得不夠

自從上次美國大選之後，Meta、谷歌(Google)、OpenAI與微軟都縮減了對虛假信息的標註與移除。