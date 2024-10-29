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2巨頭冰釋前嫌？馬斯克大讚華郵不表態 推文「佩服貝佐斯」

MLB／洋基封王機率僅2% 大谷世界大賽冠軍夢只差1勝

2巨頭冰釋前嫌？馬斯克大讚華郵不表態 推文「佩服貝佐斯」

編譯盧思綸／即時報導
特斯拉兼SpaceX執行長馬斯克。（路透）
特斯拉兼SpaceX執行長馬斯克。（路透）

美國自由派媒體《華盛頓郵報》25日罕見表示不針對美選表態，不僅引發內部反彈，更導致超過20萬人取消數位訂閱；報社老闆貝佐斯28日晚間發表專欄解釋不背書的決定，吸引同為億萬富豪的科技鉅子馬斯克推文力挺，大讚「佩服」。

旗下另有線上零售巨頭亞馬遜（Amazon）和航太公司藍源（Blue Origin）的貝佐斯，發表專欄文章表示，政治背書「會引發偏見」，並認為終止表態是「原則且正確的決定」。

馬斯克也跳出來表達支持，在社群媒體X轉推支持貝佐斯的貼文，並寫下「佩服@JeffBezos」。被轉推的貼文內容是，「@JeffBezos說出新聞編輯室艱澀的事實：問題並非出在讀者身上」，還有擷取一段貝佐斯文章。

馬斯克對貝佐斯的讚賞顯示兩大巨頭長久以來的恩怨有所緩解，他們過去20年來一直爭奪太空旅遊權，以及與美國國家航空暨太空總署（NASA）的合約。

雖然馬斯克是川普的鐵桿支持者，不惜砸重金辦抽獎活動挺川普，承諾搖擺州登記選民每天可抽百萬美元；但是貝佐斯對川普來說更像是眼中釘，他在首次任期就曾威脅亞馬遜和貝佐斯將付出代價，而且執著於華郵對川普政府的負面報導。

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貝佐斯 馬斯克 川普

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