內州最高院裁定選後3天寄達無戳選票可計票 恐影響搖擺州結果

搖擺州內華達州最高法院28日裁定，選後三天收到的通訊選票即使沒有郵戮也要採計。兩黨總統候選人如果差距無法拉開，少數選票都可能成為決定勝負的關鍵。圖為內華達州一名首次投票的選民。（路透）

內華達州 最高法院(Nevada Supreme Court)28日裁定，11月5日選舉日過後3天才寄達選務機關、沒有郵戳的通訊選票，仍可列入計票。

內華達州是今年大選搖擺州，共和黨 全國委員會(Republican National Committee)與共和黨總統候選人川普 競選團隊都希望阻止無郵戳通訊選票列入計票。共和黨陣營在其他搖擺州則要求，選舉日過後才寄達選務機關的通訊選票不應納入計票。

內華達州有六張選舉人票，2016年川普在此獲勝，2020年由拜登勝出；目前川普與賀錦麗在內州仍在拉鋸。

內華達州區域法院法官羅塞爾(James Russell)今年8月裁定，所有有效票納入統計非常重要，因此允許無郵戳通訊選票列入計票。羅塞爾的判決如今獲得內華達州最高法院支持。羅塞爾在裁決時指出，選舉日過後才寄達的通訊選票列入計票，對共和黨而言並不會造成無法彌補的重大傷害，因為遲到票數數量極少。她說，最近一次初選選舉中，有類似問題的選票僅24張。

內華達州最高法院首席大法官艾莉莎‧卡狄希(Elissa Cadish)在意見書中寫道，州法法條的原意在立法過程裡已有清楚解釋，法案目的是要擴大人民的投票方式，讓選民行使投票自由時能夠更加便利。

內華達州州法規定，選舉日後第四天下午5時之前寄達各郡縣選務機關的通訊選票，如果郵戳日期顯示是在選舉日當天或之前，選票都將列入計票。州法規定，如果郵戳日期無法確定，選舉日三天之後下午5時之前收到的通訊選票，一律視同郵戳註記是在選舉日當天或選舉日之前。

共和黨全國委員會主張，選民只要跑一趟郵局，就能確認通訊選票的郵戳日期正確。不過，內華達州最高法院裁決，某些選民不便出門，根本不可能前往郵局，某些選民居住地點則距離郵局非常遙遠。裁決指出，立法的原本用意是要讓沒有郵戳註記或郵戳被弄髒而不清楚的通訊選票都列入計票。

內州大法官賀恩登(Douglas Herndon)、克莉絲汀娜‧皮克爾林(Kristina Pickering)雖然同意遲到通訊選票列入計票對共和黨而言並不會出現原告聲稱的傷害，但兩人卻對選舉日之後才收到的無郵戳選票列入計票提出疑慮。