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選舉暴力首現 俄勒岡、華州通訊投票箱遭縱火 數百張選票受損

編譯俞仲慈／綜合報導
選戰進入倒數一周，在華盛頓州、俄勒岡州接連發生通訊投票箱遭縱火事件，數百張選票被毀損，升高了暴力對立的不安情緒。圖為華州消防員正在撲滅火勢。（路透）
選戰進入倒數一周，在華盛頓州、俄勒岡州接連發生通訊投票箱遭縱火事件，數百張選票被毀損，升高了暴力對立的不安情緒。圖為華州消防員正在撲滅火勢。（路透）

2024大選投票日僅剩一周，全國各地開始出現選舉暴力事件，在華盛頓州和俄勒岡州發生通訊投票縱火案，共有數百張選票受損，警方已經鎖定可疑車輛展開調查。

官員：對民主直接攻擊

據美聯社報導，設置在俄勒岡州波特蘭(Portland)的通訊投票箱28日清晨遭到縱火，所幸被及時發現，迅速撲滅火勢，只有三張選票損毀；不料數小時後，華盛頓州溫哥華市(Vancouver)、位於哥倫比亞河(Columbia River)對岸轉運站的通訊投票箱也發生火災。

克拉克郡(Clark County)選務官員金賽(Greg Kimsey)表示，雖然投票箱有自動滅火設備，卻未能阻止數百張選票焚毀：「實在非常痛心，這是對民主的直接攻擊。」呼籲26日上午11時過後投選的選民，盡速與選務單位聯繫以便補辦投選。

疑同一人所為 警鎖定車輛

事後波特蘭警局發言人班納(Mike Benner)舉行記者會，證實監視器拍下一輛Volvo汽車停靠在市區通訊投票箱前，隨後附近保全人員發現投票箱起火，警方也查獲縱火裝置，初步調查後發現，與溫哥華投票箱縱火有關，質疑是同一人所為。

華盛頓州務卿霍布斯(Steve Hobbs)也公開表示，對於破壞投票的暴力威脅犯罪絕不寬貸：「我強烈譴責任何破壞合法公平選舉的恐怖行為。」

華盛頓與俄勒岡相鄰，長期以來每逢大選一直使用通訊投票箱，此次俄州布馬特諾瑪郡(Multnomah County)選務單位未雨綢繆，事前與私人保全公司簽約，每天24小時派員巡邏並監視所有的通訊投票箱，確保選務順利進行。

選民補投 考慮親自投票

溫哥華68歲選民伯賽德(John Burnside)與妻子27日在通訊投票箱投票，隔天上午獲知投票箱被縱火災，因此申請重新投票並考慮改為親自投票：「我當然贊成親自投票，因為投票當時就知道有沒有問題。」

報導指出，自前總統川普指控2020大選結果被偷竊後，共和黨人不斷批評通訊投票箱，甚至成為右派選舉陰謀論的論點，不過根據美聯社調查，2020大選通訊投票箱並未發生問題，也沒有影響選舉結果。

資料顯示，自2020年以來，包括阿肯色、密西西比、密蘇里、北卡羅來納、南卡羅來納與南達科他等六州禁止設置通訊投票箱；紐約大學法學院布倫南司法中心(Brennan Center for Justice)表示，俄亥俄與愛阿華限制通訊投票箱設置，並規定每個郡只能有一個。

華盛頓州和俄勒岡州接連發生投票箱被縱火的暴力事件，增添選舉不安的情緒，警方認定有...
華盛頓州和俄勒岡州接連發生投票箱被縱火的暴力事件，增添選舉不安的情緒，警方認定有不同地區的縱火有關聯性。圖為俄勒岡州波特蘭市被燒毀的票箱。（美聯社）

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