我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

MLB世界大賽G3／洋基2：4主場再敗 道奇3勝聽牌了

每日郵報：華茲曾與中共高官女兒「地下戀」分手後她險自殺

2州投票箱遭蓄意縱火 相同手法引FBI立案調查

編譯盧思綸／即時報導
華盛頓州溫哥華一座投票箱28日遭縱火，消防人員到場將搶救選票。(路透)
華盛頓州溫哥華一座投票箱28日遭縱火，消防人員到場將搶救選票。(路透)

隨著總統大選腳步逼近，郵寄投票方式也面臨法律和政治挑戰，全美各地有關訴訟不斷，與選舉相關的陰謀論也越來越多。在這個背景下，奧勒岡州與華盛頓州28日上午傳出投票箱遭蓄意縱火，數以百計的選票被可疑可燃裝置燒成灰燼，兩起案件與8日溫哥華票箱縱火相關，聯邦調查局（FBI）已經介入調查。

政治新聞網Axios報導，波特蘭警局聲明員警在28日午後3時30分到達案發現場，發現一座投票箱被置入「一個可燃燒裝置」引發火勢。奧勒岡州姆爾特諾默縣選舉處（Multnomah County Elections Division）聲明，僅3張選票受損，其餘受到滅火器保護。

路透報導，波特蘭警局助理局長麥克米連（Amanda McMillan）28日證實消息稱，目前尚未釐清犯案動機，但可以確定是有目標且蓄意的。

不過，附近溫哥華的票箱被縱火則造成上百張選票受損，箱內滅火設備並未發揮作用。溫哥華當地媒體KATU在28日報導可見，消防人員鏟出票箱內起火燃燒的選票，一疊選票逐漸燃燒成灰燼。

現在全美各地選舉官員努力讓美國人相信，在充斥錯誤訊息的大選周期中，2024年選舉是安全無虞的。不過FBI與國土安全部等情報機構也警告，由於與選舉有關的陰謀論，國內極端分子造成非常真實的威脅。

情報官員警告 ，選舉工作者可能面臨更大的威脅。9月至少有15州的選舉官員收到可疑包裹，多位州務卿報告收到含有白色粉末的信件。

美國總統大選熱門話題

投票 縱火 FBI

上一則

川普若真的當選 台積電會怎樣？分析師這麼說

下一則

每日郵報：華茲曾與中共高官女兒「地下戀」分手後她險自殺

延伸閱讀

南加華人百萬住宅起火 3死2傷 64歲華男疑縱火被拘

南加華人百萬住宅起火 3死2傷 64歲華男疑縱火被拘
華州、俄勒岡州投票箱遭縱火 數百張選票被燒毀

華州、俄勒岡州投票箱遭縱火 數百張選票被燒毀
中國遍地貪官？前3季已7.7萬村支書村主任被立案

中國遍地貪官？前3季已7.7萬村支書村主任被立案
美密件涉以色列報復伊朗計畫外洩 FBI：正在調查

美密件涉以色列報復伊朗計畫外洩 FBI：正在調查

熱門新聞

洛杉磯時報日前擋下社論版要為賀錦麗背書的文章，洛時華裔老闆黃馨祥(圖)女兒妮卡表示此舉是出於賀錦麗挺以色列，但洛時發聲明否認。(路透)

不挺賀…洛時華裔老闆女兒曝是這原因 華郵說與貝佐斯無關

2024-10-27 08:56
CNN23日在賓州進行「總統市政會議廳」活動，由賀錦麗與當地未決選民互動。美聯社

賀錦麗上CNN 答非所問閃爍其詞…自家人也挺不下去

2024-10-24 13:30
「股神」巴菲特。美聯社

「股神」支持賀錦麗或川普選總統？巴菲特表態了

2024-10-23 11:10
衛報引述538民調平均值指出，賀錦麗（右）目前以47%領先川普（左）1個百分點。(美聯社)

民主黨別傷心太早？大選倒數10天 川普勝率走下坡

2024-10-26 21:40
前第一夫人米雪兒‧歐巴馬(Michelle Obama)8月20日在民主黨全國代表大會發言。美聯社

新聞周刊：米雪兒‧歐巴馬可能是賀錦麗的秘密武器

2024-10-23 09:45
川普競選網站已經推出川普在麥當勞當店員的紀念T恤。(擷自川普競選官網)

川普賄選？麥當勞當店員 多塞給顧客「1塊麥克雞」

2024-10-21 13:54

超人氣

更多 >
4生肖連三年迎好運 屬豬創業順遂、他們桃花朵朵開

4生肖連三年迎好運 屬豬創業順遂、他們桃花朵朵開
李英愛罕見放閃 73歲老公最強逆齡：零皺紋震撼全網

李英愛罕見放閃 73歲老公最強逆齡：零皺紋震撼全網
9種罐頭食品 廚師、營養師：價值被低估

9種罐頭食品 廚師、營養師：價值被低估
好市多這款冷凍食品被召回 上周仍在售 恐遭細菌感染

好市多這款冷凍食品被召回 上周仍在售 恐遭細菌感染
好市多會員費僅20元且可申請副卡 限時回歸

好市多會員費僅20元且可申請副卡 限時回歸