2州投票箱遭蓄意縱火 相同手法引FBI立案調查

華盛頓州溫哥華一座投票箱28日遭縱火，消防人員到場將搶救選票。(路透)

隨著總統大選腳步逼近，郵寄投票 方式也面臨法律和政治挑戰，全美各地有關訴訟不斷，與選舉相關的陰謀論也越來越多。在這個背景下，奧勒岡州與華盛頓州28日上午傳出投票箱遭蓄意縱火 ，數以百計的選票被可疑可燃裝置燒成灰燼，兩起案件與8日溫哥華票箱縱火相關，聯邦調查局（FBI ）已經介入調查。

政治新聞網Axios報導，波特蘭警局聲明員警在28日午後3時30分到達案發現場，發現一座投票箱被置入「一個可燃燒裝置」引發火勢。奧勒岡州姆爾特諾默縣選舉處（Multnomah County Elections Division）聲明，僅3張選票受損，其餘受到滅火器保護。

路透報導，波特蘭警局助理局長麥克米連（Amanda McMillan）28日證實消息稱，目前尚未釐清犯案動機，但可以確定是有目標且蓄意的。

不過，附近溫哥華的票箱被縱火則造成上百張選票受損，箱內滅火設備並未發揮作用。溫哥華當地媒體KATU在28日報導可見，消防人員鏟出票箱內起火燃燒的選票，一疊選票逐漸燃燒成灰燼。

現在全美各地選舉官員努力讓美國人相信，在充斥錯誤訊息的大選周期中，2024年選舉是安全無虞的。不過FBI與國土安全部等情報機構也警告，由於與選舉有關的陰謀論，國內極端分子造成非常真實的威脅。

情報官員警告 ，選舉工作者可能面臨更大的威脅。9月至少有15州的選舉官員收到可疑包裹，多位州務卿報告收到含有白色粉末的信件。