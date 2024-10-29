馬斯克百萬抽獎助選 費城檢方控違法

馬斯克支持的「美國政治行動委員會」舉辦抽獎活動在11月5日之前，每天讓在搖擺州簽署支持憲法請願書的人參加100萬元抽獎。圖為馬斯克宣布首次獲百萬大獎的費希爾。(取自X平台)

關鍵州賓州的費城 地方檢察官在28日提出訴訟，要求億萬富翁馬斯克 (Elon Musk)的政治組織停止舉辦抽獎贈送100萬元的活動。這個組織旨在支持共和黨總統候選人川普。

這起由民主黨地方檢察官克拉斯納(Larry Krasner)提出的訴訟，是針對「美國政治行動委員會」(America PAC)舉辦的抽獎活動所提起的首個法律訴訟；該活動在11月5日之前，每天讓在搖擺州簽署支持憲法請願書的人參加100萬元抽獎。

克拉斯納的辦公室表示，本訴訟並不排除潛在的刑事訴訟；這起訴訟是在離選舉當天僅剩一周前提出。

克拉斯納辦公室在官方網站上發布的聲明指出：「費城地方檢察官負責保護公眾，免受公共滋擾和不公平貿易行為，包括非法抽獎。地方檢察官同時還負責保護公眾，讓選舉公正性不受干擾。」

美國政治行動委員會一名發言人，在收到對這起訴訟要求發表評論的電子郵件，詢問現金獎勵是否會繼續後，以一條X平台貼文的連接作為回覆；該貼文顯示最新的百萬元獲獎者，手上拿著一張超大的支票。

訴訟之前，就有選舉法專家提出質疑，稱這項活動違反了禁止任何人付費給人去投票 或登記投票的聯邦法律；他們指出，問題在於要贏得該獎項，參加者必須在少數搖擺州之一登記投票才行；馬斯克將這筆錢既視為獎勵，也視為作為該組織發言人的工作收入。

但該訴訟表明，這起訴訟與投票行賄無關；反之，地方檢察官表示，此訴訟的重點在於舉辦抽獎。

訴訟書表示：「這起案件非常簡單，因為美國政治行動委員會和馬斯克，無疑違反了賓州禁止非法抽獎和欺騙消費者的法令。」

訴訟指出，抽獎的詐欺行為包括未提供完整的遊戲規則，像是獲勝機率以及如何選出獲勝者等詳細資訊。