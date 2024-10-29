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「垃圾島」言論發酵 賓州波多黎各人怒了 川普團隊火速切割

大選倒數最後1周 川普要防亂說話 賀錦麗「結辯」安撫焦慮

編譯陳韻涵／綜合報導
共和黨總統候選人川普28日在喬治亞州造勢。(路透)
共和黨總統候選人川普28日在喬治亞州造勢。(路透)

美聯社分析投票日前最後一周焦點，分別是共和黨總統候選人川普能否堅持訊息一致，民主黨總統候選人賀錦麗的「結辯」能否安撫民主黨人的焦慮、兩人本周造勢行程，以及提前投票的人潮能否持續。

大選進入倒數階段，川普的競選活動因為爭議而面臨偏離軌道的風險；川普陣營27日晚在紐約市中心麥迪遜花園廣場舉辦的集會充斥種族歧視言論，其中包括一名喜劇演員講者指波多黎各為「垃圾漂浮島」。

川普近期持續用獨裁言論，將民主黨對手賀錦麗比喻為「內部敵人」，指她對美國的威脅，比中國和俄羅斯對美國形成的威脅更危險。

民主黨則分析川普的訪談和公開發言尋找川普的失言漏洞，並聚焦川普的多項官司。

賀錦麗團隊上周末致力表現樂觀，緩解民主黨人的恐懼和焦慮。

民主黨總統候選人賀錦麗(右)28日在密西根州造勢，左為她的副手搭檔華茲。(美聯社...
民主黨總統候選人賀錦麗(右)28日在密西根州造勢，左為她的副手搭檔華茲。(美聯社)

賀錦麗陣營資深顧問珍迪隆(Jen O'Malley Dillon)27日接受「微軟國家廣播公司」(MSNBC)訪問時表示，預料賀錦麗會勝選。她說：「我們有信心贏得這場選舉，我們看見非凡激情，這將是一場勢均力敵的選戰。」

賀錦麗29日將在白宮南側的橢圓形公園(The Ellipse)發表演說，向選民作此次選戰的「結辯」(closing argument)，進一步緩解民主黨人的焦慮。演說地點就選在2021年1月6日國會暴亂前，川普發表煽動演說的地點。

美聯社分析，賀錦麗將會強調川普威脅美國民主，她近期形容川普為「法西斯分子」。

前白宮幕僚長凱利(John Kelly)本月下旬受訪時表示，川普曾形容法西斯主義比民主更能有效治理國家；此外，凱利相信若川普再次當選連任，將以極右派獨裁者的法西斯主義方式執政。

決勝7州 雙方巡迴造勢

選情白熱化，賀錦麗和川普積極拉攏七大決戰搖擺州的選民。

這七大戰場州分別是被稱作「藍牆」的密西根州、賓州和威斯康辛州，另有亞利桑納州、喬治亞州、內華達州，以及北卡羅來納州。

賀錦麗27日造訪賓州，獲得選民熱烈支持；她28日在密西根州，29日排定華府演說，30日前往北卡、賓州和威斯康辛州，31日到內華達州和亞利桑納州。

川普28日在喬州造勢，29日到賓州，30日前往威斯康辛州，31日在內華達州發表演說，11月1日再到威斯康辛州，翌日轉赴維吉尼亞州。

全美已有逾4100萬人提前投票，民主黨人通常在提前投票方面占優勢。

川普過去一直鼓勵支持者到投票日當天再親赴投票所投票，但此做法讓共和黨屈居明顯劣勢；目前看來，共和黨選民的提前投票率，比以往更高。

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